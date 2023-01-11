娛圈單打︱兩個只能活一個　山聰跑出有原因

《萬千星輝頒獎典禮2022》圓滿落幕，各獎項競爭激烈，觀眾投票總數更逾95萬創出新高。原因無他，今年TVB出產多部熱爆劇，《美麗戰場》、《痞子殿下》、《下流上車族》等都深受觀眾喜愛。最終由江美儀憑《下》劇封后，陳山聰以《金宵大廈2》稱帝，可喜可賀。

奪最佳劇集獎的《下流上車族》在年尾播放，觀眾記憶猶新，加上題材貼地，溫情洋溢，收視口碑雙贏，尤其首次拍劇的林敏驄，居然放下平時「瘋瘋癲癲」的形象正經演戲，表現揮灑自如又生活化，令人驚喜。網民普遍對視帝賽果最有意見，覺得應該頒給林敏驄而非陳山聰，部分激進網民更批評TVB造馬、與民為敵。

不是賣花讚花香，本欄早在去年11月已經撰文「擸盡提名衝視帝 山聰努力冇白費」，睇好山聰可以如願稱帝，皆因他的努力和演技有目共睹。特別是《美麗戰場》一言Sir的失禁戲，以及《十八年後的終極告白2.0》的易服癖殺人兇手，表現均極震撼。

《金宵大廈2》他一人分飾多角，無疑非常挑戰演技，奈何整套劇的成績遠遜前作，觀眾看得一頭霧水，以致山聰憑此劇稱帝，被認為不夠說服力。

於是乎，網民更加為「車總」林敏驄失獎意難平。其實，《東網》事前已透露風聲，指林敏驄把口唔收，未能說服所有高層讓他攞獎，何況他拍劇只是玩票性質，可一未必可再；山聰則不然，既是「親生仔」又聽教聽話，入行30年演技突飛猛進，加上浪子回頭難能可貴，贏了車總絕非無因。網民倒不如集氣，求車總出山拍續集吧！