東方日報C1：陳家樂4月娶連詩雅　婚前搏盡濕身捱打

藝人陳家樂與連詩雅在雙春兼閏月的兔年拉埋天窗，據知他們已擇了今年4月吉日舉行婚禮。準新郎哥婚前化身「拚命三郎」，同時拍劇集和電影，更要冒寒落水濕身打鑊甘，鼻樑慘遭擊中險破相！

陳家樂早前透露已擇吉日迎娶未婚妻連詩雅（Shiga），據本報收到消息，兩人婚禮將於4月舉行。雖然婚禮在即，但準新郎仍然密密做搵老婆本。據知，他正拍攝的電影將於2月煞科，到時與Shiga分別飛到外地工作，為給未婚妻一個五星級的家可謂搏到盡！

密密開工 休息不足

前日他與陳曉華及阮浩棕於小欖拍攝無綫新劇《異空感應》，劇情講述家樂揭發好友浩棕的罪行，浩棕萌生自殺念頭，幸被陳曉華及時阻止，3人繼而於海灘大混戰，浩棕一怒之下更動殺機，意圖將家樂浸死。因打鬥場面複雜，雖然他們事前經過武指多次指導排練，但最終拍了20多次才完成，家樂與浩棕亦不慎弄傷。而重頭戲為浩棕拖家樂落海中將他浸死，由於近日天氣寒冷，他們濕身後變得更凍，最終導演拍了數次才肯收貨。

家樂被打、碌地沙、落水做到足，同時趕拍電影《衝鋒》的他，未知是否休息不足，不時要拉筋紓緩，拍攝打戲時亦不慎被浩棕打中鼻樑，幸未有破相。他受訪時承認因近期密密開工，導致休息不足：「好事嚟嘅，好過冇嘢做，趁依家仲捱到咪做多啲。」他表示曾嘗試協調拍攝時間，但明白大家檔期也密，不能只遷就他一人：「我公司、《衝鋒》劇組、TVB每日都要打交搶人，哈哈。」又稱試過同時身兼3組拍攝：「當時唔識保護自己，收工仲自己揸車返屋企，差啲瞓着，好危險！依家請咗司機，識得要對自己好啲。」談到劇中兄弟鬧翻，他坦言曾因生意險與好友反面：「同大家初衷唔同咗，最慘係有啲說話講咗收唔番。」他指最終結束了生意，幸好大家依然老友，但自此不敢再與好友合作做生意，無謂因錢銀損害友誼。

陳曉華肚餓化解爭執

至於陳曉華亦試過與好姊妹鬧翻，笑言因肚餓化解了矛盾：「鬧交鬧咗兩個鐘，想提醒佢身邊個朋友為人有問題，但佢唔認同，大家一路喊一路嘈，唔知點解無啦啦聞到陣食物味，即刻問對方肚唔肚餓？結果一齊食嘢化解爭執。」她表示好友間要互相尊重，無論對方如何選擇也會支持。

而浩棕拍攝時多次NG，更令頸部拉傷，但他笑言是平常事。對於有指他獲公司力捧，會否感到壓力？他說：「呢啲係雜念，我唔會諗，都係繼續演好角色。」予人陽光開朗形象的他笑言私底下並非如此：「我個人比較悲觀啲，所以亦正亦邪嘅角色好啱我，就好似今次角色，都係拍呢套劇先知我咁喊得。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：