金球獎　關繼威大熱勇奪最佳男配角激動爆喊

《第80屆金球獎》現正舉行,美籍華裔男星關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)一片,以大熱門姿態勇奪電影組最佳男配角,成為《金球獎》史上首位華裔男星奪此殊榮!

他擊敗其他對手包括《伊尼舍林的女妖》的Brendan Gleeson、《巴比倫:星聲追夢荷里活》的畢彼特(Brad Pitt)以及《死亡天使》的愛迪雷美(Eddie Redmayne)等奪獎。關獲獎時表現激動落淚,他多謝妻子Corinna之餘,亦特別多謝一手捧紅他的導演史提夫史匹堡(Steven Spielberg):「我永遠記得邊個畀第一次機會我,我今晚好開心見到史提芬史匹堡喺度。史提芬,多謝你!」2人於1984年的《魔域奇兵》(Indiana Jones ad the Temple of Doom)中合作過。

另外,美國女星安琪拉貝茜(Angela Bassett)則憑漫威超級英雄片《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)的母后一角,奪得最佳女配角,她獲獎時向已故拍檔「黑豹」Chadwick Boseman致敬,指他在鏡頭內外向世界示範甚麼是黑人的團結、領導與愛。