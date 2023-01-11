金球獎　關繼威大熱勇奪最佳男配角激動爆喊

《第80屆金球獎》現正舉行，美籍華裔男星關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）一片，以大熱門姿態勇奪電影組最佳男配角，成為《金球獎》史上首位華裔男星奪此殊榮！

他擊敗其他對手包括《伊尼舍林的女妖》的Brendan Gleeson、《巴比倫：星聲追夢荷里活》的畢彼特（Brad Pitt）以及《死亡天使》的愛迪雷美（Eddie Redmayne）等奪獎。關獲獎時表現激動落淚，他多謝妻子Corinna之餘，亦特別多謝一手捧紅他的導演史提夫史匹堡（Steven Spielberg）：「我永遠記得邊個畀第一次機會我，我今晚好開心見到史提芬史匹堡喺度。史提芬，多謝你！」2人於1984年的《魔域奇兵》（Indiana Jones ad the Temple of Doom）中合作過。

另外，美國女星安琪拉貝茜（Angela Bassett）則憑漫威超級英雄片《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）的母后一角，奪得最佳女配角，她獲獎時向已故拍檔「黑豹」Chadwick Boseman致敬，指他在鏡頭內外向世界示範甚麼是黑人的團結、領導與愛。