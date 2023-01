《第80屆金球獎》歌舞/喜劇組影后提名戰況激烈,結果首次獲《金球獎》提名的華人女星楊紫瓊(Michelle)憑荷里活賣座片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),以大熱姿態之下勇奪影后,為華人爭光!

入行38年的她擊敗一眾強勁對手包括《五腥級盛宴》(Menu)的Anya Taylor-Joy、《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon)的瑪歌羅比(Margot Robbie)等獲獎。今次Michelle是繼「舊拍檔」中韓混血兒Awkwafina 2020年之後,第2位亞裔女星於《金球獎》獲封影后!

查實在《金球獎》之前,Michelle已橫掃波士頓、全國電影評論學會、紐約網上影評人、英國影評人等多個協會頒獎禮影后寶座。而她亦被外界一致看好在本月底公布的《奧斯卡金像獎》中再獲影后提名。