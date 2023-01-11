金球獎　「貓王」Austin Butler擊敗大熱班頓捧劇情組影帝

《金球獎》歌舞／喜劇組影帝戰況激烈之外，角逐劇情組影帝的男星亦打崩頭。結果，31歲美國男星Austin Butler憑已故搖滾樂歌神「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）傳記電影《貓王》（Elvis），擊敗其他強勁對手捧走影帝。首獲《金球獎》提名的Austin一擊即中獲獎，認真巴閉！

他獲獎時笑言開心到忘記致謝詞，他說：「我依家只係心存感激。我喺一個充滿我心目中英雄嘅房間之中。」他除了感謝大會之外亦多謝幾位提名男星以及推薦他接拍《貓王》的兩位男星湯漢斯（Tom Hanks）和丹素華盛頓（Denzel Washington）。最後，他亦多謝天上的「貓王」：「你係一個象徵同反叛代表。我太愛你。多謝。你會被懷念同我會永遠唔會忘記多謝你！」

與他爭劇情組影帝的對手全是「實力派」影星，其中《鯨》（THE WHALE）的男星班頓費沙（Bredan Fraser）被視為Austin的勁敵。不過班頓因多年前指控被《金球獎》主辦單位「荷里活外國記者協會」前主席性侵一事仍耿耿於懷，早前已表明杯葛不會出席《金球獎》。