周奕瑋台慶頒獎禮表現亮眼　獲封「鄭裕玲接班人」

藝人周奕瑋（Jarvis）於剛過去的無綫台慶頒獎禮上「單拖」任司儀，全程表現亮眼，事後更有傳媒形容他為「鄭裕玲接班人」！Jarvis於社交網發文多謝大家支持，獲圈中人王賢誌、小美及李有毅等紛紛留言打氣。

原來早於兩個月前，他已接獲「特別任務」通知，心情難免緊張：「今次同以往嘅頒獎禮形式好唔同，梗係要充分準備，我睇晒入圍嘅劇集。一開始為我嚟講，起碼要做到唔好忘辭詞、甩碌同發台瘟，唔敢諗要有咩表現。最開心係能夠同麥美恩、許文軒同潘盈慧各有崗位，大家都係出身自娛樂新聞台，能夠喺大騷聚首，感覺好特別。」

對於「超額完成」，Jarvis感激黃翠如為自己打氣：「當年喺馬來西亞頒獎禮，翠如已經講咗啲鼓勵我嘅說話，今次喺後台佢繼續鼓勵我，真係好感動，我即刻捉住佢影咗張合照。（大家話你係鄭裕玲接班人。）佢好錫我，無論工作或者做人我都好多問題向佢請教，佢係我人生導師，我永遠只會係佢嘅學生。」據悉，台慶過後Jarvis再被委以重任，將主持J2一個寵物真人騷的節目，預算農曆年前後開始拍攝及宣傳等，製作期約兩個月。