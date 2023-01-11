金球獎　姬蒂班查擊敗其他對手奪劇情組影后

《第80屆金球獎》劇情組影后方面，53歲澳洲女星姬蒂班查（Cate Blanchett）憑《TÁR》中樂團女指揮家一角，以大熱姿態擊敗多位實力派女星包括《海邊電影院》（Empire of Light）Olivia Colman、《金髮夢露》（Blonde）Ana de Armas、《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）米雪威廉絲（Michelle Williams）等獲獎。

不過姬蒂因身在英國開工而缺席頒獎禮未能親自領獎。今次是姬蒂第4度在《金球獎》獲獎，其中先後於1999年以及2014年憑《傳奇女王伊利沙伯》（Elizabeth ）和《情迷藍茉莉》（Blue Jasmine）奪劇情組影后。姬蒂平了梅麗史翠普（Meryl Streep）、英格烈褒曼（Ingrid Bergman）以及珍芳達（Jane Fonda）的紀錄，成為《金球獎》史上獲獎最多最佳女主角的女星。

在《金球獎》之前，姬蒂已憑《TÁR》先後在紐約影評人、阿特蘭大影評人、波士頓網上影評人、芝加哥影評人等多個協會電影獎影后殊榮。