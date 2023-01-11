濫權迫走瀧澤秀明　尊尼女社長控告雜誌索償

日本著名偶像兵工廠尊尼事務所，去年尾鬧出「大地震」，引退後升格做副社長的前男星瀧澤秀明忽然劈炮唔撈，人氣組合King & Prince 3名成員岸優太、平野紫耀及神宮寺勇太亦接力宣布離巢，震驚藝能界！其後現任女社長藤島Julie景子被爆於創辦人Johnny喜多川離世後，以冷血獨裁手法支配事務所，以權謀私迫走瀧澤及King & Prince 3子。

報道爆光後，引起尊尼事務所強烈不滿，揚言要向不實報道提告。昨日(10日)，雜誌《週刊文春》公開尊尼事務所對其發出的起訴狀，指雜誌有關King & Prince成員多次要求與藤島社長見面被拒、藤島對3子及瀧澤進行精神迫害的報道涉嫌誹謗，要求對事務所及藤島個人分別支付5500萬日元(324萬港元)，合共1.1億日圓(648萬港元)的名譽損害賠償。

另一方面，尊尼事務所近排積極洗底，重建企業形象，昨日(10日)便相隔17年在東京赤坂冰川神社舉行「成人式」沖喜，慶祝備受力捧的浪花男子主將道枝駿佑與多名同門偶像男星踏入20歲成年，接替瀧澤秀明成為子公司社長的V6前成員井之原快彥亦有出席。此外，由Johnny's Jr.組合HiHi Jets、美 少年、少年忍者等演出的舞台劇《JOHNNYS’ World Next Stage》，今日(11日)於東京帝國劇場舉行場次，因幕後人員身體不適，於開演前一刻臨時宣布取消，惹來觀眾不滿。