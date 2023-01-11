【咁型得唔型？】即跟Do姐潮爆穿搭！　

娛樂圈大前輩鄭裕姐（Do姐）最近穿上一件PS5標誌性顏色皮褸，有別於之前主持人優雅形象，這次新潮型格的打扮迷到一眾人。Do姐更表示如果靚的話，對於造型係冇底線！其實Do姐一直以來都敢於嘗試不同風格造型，在各種頒獎典禮上穿着的禮服，以及日常穿搭都讓人超級驚喜。無論是不受限制的精神，或是穿搭方式都十分值得各位參考，大家不妨看看！

輕鬆駕馭不同造型

除了今次毫無預警的型格裝扮，Do姐早前出席咜叱頒獎禮，輕鬆駕馭Valentino Pink套裝，顯得優雅又有活力，讓人覺得年齡從來沒有在她身上留下痕迹。其實Do姐的新潮活力感都在於她會多吸收年輕的穿搭風格，這次的粉色套裝其實亦都是一班年輕造型師幫Do姐手打造。

此外，她近日為193客串新歌MV一角時的一身造型，也得到一眾網民留言激讚，指其一身黑色優雅套裝，襯上長鑽飾頸鏈與紗網後，既美艷動人又流露高貴氣質。

OOTD同樣搶鏡

Do姐的時裝品味又豈止出現於大Show或幕前演出？其實她日常穿搭也絕不馬虎，這可從她每次主持電台節目前拍下的OOTD就一清二楚。雖然這些造型離不開上衣加窄腳牛仔褲及波鞋，但簡約得來絕對不失精緻感，偶爾更會出大玩衫鞋顏色呼應、頸巾襯托的穿衣技巧。Do姐亦曾於社交平台一次過Po出多款鞋子配搭的拼圖，仔細看還可發現當中許多都是搶手波鞋，原來她也是百分百的波鞋控。