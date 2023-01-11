金球獎　《伊尼舍林的女妖》掃3獎成大贏家（附得獎表）

《第80屆金球獎》塵埃落定，電影組方面，金球電影《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）編劇導演Martin McDonagh再憑新片《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）奪得最佳歌舞／喜劇以及最佳劇本，男主角哥連法奴（Colin Farrell）亦奪得影帝，在8項提名中掃走3獎成為大贏家！

《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）的關繼威與楊紫瓊，分別奪得最佳男配角與歌舞／喜劇組影后，為華人爭光！而史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的《法貝曼：造夢大師》則奪得最佳劇情片與最佳導演。

《第80屆金球獎得獎名單》

【電影組】

最佳劇情片：《法貝曼：造夢大師》

劇情組最佳男主角：Austin Butler《貓王》

劇情組最佳女主角：姬蒂班查《TÁR》

最佳歌舞／喜劇：《伊尼舍林的女妖》

歌舞／喜劇組最佳男主角：哥連法奴《伊尼舍林的女妖》

歌舞／喜劇組最佳女主角：楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男配角：關繼威《奇異女俠玩救宇宙》

最佳女配角：安琪拉貝茜《黑豹2：瓦干達萬歲》

最佳導演：史提芬史匹堡《法貝曼：造夢大師》

最佳劇本：Martin McDonagh《伊尼舍林的女妖》

最佳動畫：《吉拿域．戴拖路之皮諾丘》

最佳非英語電影：《Argentina, 1985》（阿根廷）

最佳原創歌曲：《Naatu Naatu》（《RRR》）

最佳原創配樂：Justin Hurwitz《巴比倫：星聲追夢荷里活》

【電視組】

最佳劇情劇：《龍之家族》

劇情組最佳男主角：奇雲高士拿《黃石》

劇情組最佳女主角：Zendaya《毒癮女孩》

最佳歌舞／喜劇：《小學風雲》

歌舞／喜劇組最佳男主角：Jeremy Allen White《大熊餐廳》

歌舞／喜劇組最佳女主角：Quinta Brunson《小學風雲》

歌舞／喜劇／劇情組最佳男配角：Tyler James Williams《小學風雲》

歌舞／喜劇／劇情組最佳女配角：Julia Garner《黑錢勝地》

最佳迷你劇／電視電影：《白蓮會》

迷你劇／電視電影組最佳男主角：Evan Peters《食人魔達默》

迷你劇／電視電影組最佳女主角：雅曼達施菲《新創大騙局》

迷你劇／電視電影組最佳男配角：Paul Walter Houser《暗黑信使 》

迷你劇／電視電影組最佳女配角：Jennifer Coolidge《白蓮會》