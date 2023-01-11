【簡潔生活學】撲熱息痛與撲飛熱潮

最近本港大新聞，除了是城中富豪罕有開記招外，還有中港兩地通關以及「撲藥潮」。

自從疫情爆發而來，久不久就會掀起「盲搶潮」，因為擔心與不安，市民四出撲物資：口罩、廁紙、米同罐頭等等，「廁紙山」成為了經典，有需要的人竟買不到，搞到人心惶惶。

而最近的撲藥潮，是因為內地缺乏退燒藥物，不少人為親友搶購，也有人擔心疫情再爆而作存貨，價格都被炒高了兩、三倍。不過這次情況一般市民比較冷靜，主要是本地的撲熱息痛藥物供應充足，其次是有病才需要服，否則都視作「看門口」，即使市場上買不到，到診所或醫院仍然會有藥物供應。

人心如此不安，都是疫情帶來的後遺症，大家需要多點安全感，不過有些人不用「撲藥」也要「撲飛」。

好像早前我獎勵一位朋友仔的「功勞」，送他兩張新一代人氣男歌手的演唱會飛，她開心到飛起因為全城都在撲飛，而她的家人也很想去看，結果不惜工本撲黃牛飛。我就覺得很奇怪，為甚麼被炒至天價的黃牛飛也要去買呢？這位男歌手又不是最後一次演唱會，今次看不到也可以留待下次，還是因為疫情後遺症，人人都要及時行樂？還是香港人有舖「撲」癮？

Profile：Kitty Wong

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