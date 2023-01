視帝譚俊彥(Shawn)與老婆任祉妍於2015年正式註冊結婚,先後生了一兒一女!Shawn曾在訪問公開表示過2人在新彊拍劇,有一晚在星空下向任祉妍表白但被拒絕,不過他為表誠意搬回北京住了一年,終於打動她。最近他在社交網上載與老婆任祉妍的合照,並寫上:「Thanks you for 8 amazing years of love and care, I love you!(謝謝你8年的愛和呵護,我愛你!)」照片中可見2人相當甜蜜,家庭生活美滿。