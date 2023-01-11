呂方3月開騷　譚詠麟張學友指定要聽《聽不到的說話》

呂方將於3月4及5日在紅館舉行《呂方CLASSIC 40演唱會》，今日（11日）舉行的記者會上，擔任音樂總監的倫永亮亦有到賀，順道預祝他19日59歲生日，而大會還播出譚詠麟，張學友等的祝賀片，指呂方在騷上一定要獻唱其經典歌《聽不到的說話》。

問到呂方生日願望，他說：「身體健康，演唱會成功。」距離個唱尚有兩個月，他直言首要是減肥：「目標減10磅，唔使減咁多，因為我唔高，如果太瘦壓唔到台，生日都只係同家人食飯慶祝，農曆新年就好多誘惑，都要戒口，不過我有做運動，食少啲囉。」

呂方上次在紅館開騷是8年前，他表示原定來2019年開個唱，只是受疫情影響才取消，適逢今年入行40周年，現再踏紅館，覺得是種緣分。問到其金曲眾多，揀歌可會傷腦筋？他表示沒有難度，都是以歌會友，主力唱膾炙人口的經典歌。他又說想請前輩級歌手任嘉賓，所以想請甄妮和關正傑，但相信機會微：「我都唔知佢去咗邊！」又謂嘉賓名單

言之尚早，他反而想與新一代歌手合作，欣賞馮允謙和炎明熹。問他會否跳唱？他表示交由舞蹈員負責。

問到兩歲的囡囡呂晨會否上台？他表示：「我會帶佢去後台，但唔會上台喇，佢未見過呢啲場面，不過佢好鍾意唱歌，真係遺傳，最鍾意聽快歌，會跟音樂跳舞，但係唔聽我啲歌，佢聽我啲歌冇乜反應，但有讚係good嘅。」