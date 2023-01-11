旅遊部副部長率團訪港　推介馬來西亞好玩熱點

隨着疫情緩和，各國放寬入境措施，大家終於可以出外旅遊了！東南亞一直是香港旅客的熱門旅遊地，日前馬來西亞旅遊、藝術及文化部副部長KHAIRUL FIRDAUS Akbar Khan率領2023年的首個海外訪問團，包括州政府旅遊局、航空公司、主題樂園、酒店、旅行社等30個旅遊業單位來港交流，讓大家可掌握到關於馬拉西亞旅遊的第一手資訊。

KHAIRUL FIRDAUS Akbar Khan當然也分享了自己的心水馬國景點，例如去砂拉越可以參觀距離首都45分鐘車程的巴科國家公園，在沙巴州則有東南亞最高峰神山可挑戰一番。喜歡海底世界的朋友有享負盛名的詩巴丹島滿足潛水欲望，還可到由五個島嶼組成的東姑阿都拉曼公園來一趟跳島遊。加上歷史氣息濃厚的馬六甲市、檳城喬治城等世界文化遺產，觀賞及玩樂元素十分豐富。當然也可以跟隨《米芝蓮飲食指南》探索榜上有名的吉隆坡與檳城美食。

而上年起馬來西亞旅遊促進局在香港推出了一連串的全新旅遊套票，大家可選擇自駕遊、蜜月、家庭的主題套票。而航班方面除了逐步恢復至疫情前水平，更與航空公司開發了不同航點，包括新增了檳城航班、沙巴直航航班等，為香港旅客帶來更多選擇。

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