張靜初被屈做小三　人生首次打官司勝訴仍未獲道歉

內地女星張靜初近日在社交平台拍攝了一條長視頻，分享了她的一場維權官司，希望有同樣經歷的女性朋友可以用法律行動去捍衞自己的名譽，她寫道：「在經歷了十幾年被『造黃謠』和網暴的傷害之後，我終於打了人生中第一場官司。官司雖然勝訴了，可是維權之路依然艱難，判決書下來半年了，對方依然拒絕執行法院判決，至今未在涉案帳號上發表道歉聲明。不過拿到判決書的那一刻，壓在心頭十幾年的巨石終於被移開，在此把我的經歷分享出來，希望和我有同樣經歷的女性朋友能鼓起勇氣，面對黃謠和網暴要第一時間維權，不要走我的老路。因為黃謠不會清者自清，只會愈演愈烈。也希望借此機會呼籲平台的監管和大家的善意，讓我們一起為共建一個更好網絡環境而努力。」

張靜初在視頻中表示因為黃謠，她在2008年及2011年之間在抑鬱症的邊緣徘徊，她續指：「今天的我，如果有人對我造黃謠的話，我會第一時間就算傾家蕩產我要找到這個造謠的人，但我自己最慘痛的教訓是我所有這黃謠是在十幾年前開始，我已經好難追根溯源。很多人不去維權的原因，跟我當年一樣覺得打官司很麻煩，而且勞民傷財，就像這次我的官司勝了，連一個道歉都得不到，可是黃謠一旦你想算了，它便像惡犬一樣在後面追着你，所以唯一能做是拿起石頭面對惡犬。」最後她呼籲受到黃謠的人跟她一樣為自己維權，期間更一度哽咽。