Gao生日收隊員鹹柑桔　193望在英國過生辰

泳兒、COLLAR兩位成員Gao和Candy、ERROR成員郭嘉駿(193)、王丹妮、ANSONBEAN和張進翹今日到銅鑼灣出席時裝活動。泳兒透露新年會到歐洲旅行度假，希望旅程中尋找創作靈感。

Gao早前生日告別29歲，轉3字頭踏入人生另一階段，揚言要玩到盡，並承諾以後的生日都要感謝父母，正日會陪伴雙親，及想帶父母看粉絲送給她的生日應援燈箱，「覺得30歲同Candy都差唔多大啫！覺得3字頭幾有型，係黃金時間，要好好運用，生日願望希望身體健康，面對新挑戰順順利利。」她稱家人送了自製水樽給她，她就收到COLLAR姊妹們送上鹹柑桔，「Ivy 、 Marf和Candy係鹹柑桔小天使，一齊送咸柑桔畀我。」而Candy透露將會同Day合拍綜藝節目，問會否性感演出？她笑言：「睇吓係咪加酬勞。」

193原本正在日本放假，經理人通知有這個工作，才暫停假期返港，問他是否被逼？他否認，解釋自己好喜歡時裝活動，加上近期較少此類活動。原先他計劃14日生日在外國度過，故完活動後，將繼續未完假期，但未定地點，表示好想去英國，已近4年沒有去過，他說：「之前英國讀書，有份感情存在，就算喺當地望下雨天都開心。（會同梁業（肥仔）一齊慶祝生日？ ）肥仔及阿Dee都會加入。」他並爆出同保錡好有緣，竟然在日本凌晨相遇，稱保錡同男仔朋友一起，無女伴。

此外，有傳粉絲購買其他歌手的演唱會門票被騙財24萬元，問193可會擔心自己的粉絲被呃？193呼籲粉絲不要買黃牛，笑言「畀我呃好過畀黃牛呃！」

王丹妮平日多着黑色衫，令人感覺好cool，笑言內心有少女心，個人亦好友善。ANSONBEAN就分享快樂的來源，希望透過作品分享快樂，計劃年底開騷，及推出英文歌。