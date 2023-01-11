陳奕迅27年來首次淚灑舞台　自感羞家

陳奕迅（Eason）昨晚（10日）在紅館舉行第24場演唱會，期間淚灑舞台，是他入行27年以來首次在觀眾面前落淚。昨午綵排時，Eason突然發現聲音現出現有少許問題，令他變得浮躁，驚恐發作擔心自己會失聲，幸好晚上的演出十分成功沒有問題，但到安歌部分，他選唱了自己近年最愛的一首歌《相信你的人》時，他受歌詞感動而落淚，現場不少歌迷也跟着他哭起來，場面感人又震撼。

發表感言時，Eason接受觀眾歡呼拍掌已經很感動，他鞠躬良久，對大家說： 「多謝大家包容，你哋係童子軍（日行一善），呢兩日....不知天氣定咩...有啲嘢發咗出嚟，我突然好驚，好驚自己冇聲...」觀眾狂拍掌歡呼鼓勵他： 「唔使驚」、「好好聽」、「勁正呀！」Eason聞言說：「當然我哋有現代科技幫忙，我冇去打針，因為好傷呀打針。我食咗粒藥囉。不過唔緊要，做完明日一場，我重可以休一日，好似隻腳拉傷一樣，其實你用咩藥膏都係冇用，最緊要係休息。今日我覺得自己未做到最好囉....畀唔到平時跳跳紮大家。我又怪責自己，加乜嘢場，做25場咪好囉，自己戇居、覺得一路都好好，我又27號生日，咁27場幾好喎，其實大家咁好，搶飛入來支持我，我唔應該諗返轉頭，即係呢個騷都係想帶畀大家一些理念，人經常thinking too much ，我都係諗太多，所以下午回來綵排時，真係又驚又緊張，沉過依家一千倍，嚇親所有工作人員，其實係我太緊張，自己同自己比較，唔想令大家失望.... 諗太多..... 」

另外，Eason在安歌部分唱完《相信你的人》後，第一次留下來解釋為甚麼揀這首歌：「呢隻歌係我19年，為部電影《銀河補習班》而唱，鄧超導演帶埋部未完成嘅電影，飛嚟香港畀我睇，問我有冇興趣唱隻歌。佢最初想用《單車》改國語版，但係我覺得佢咁有誠意，《單車》亦唔係好適合變國語版，最後我搵咗台灣我好尊重的一位好朋友，陳小霞寫詞，姚若龍作曲，佢哋話放心交比佢哋，最後這首歌出來，唔知係人年紀大易感觸定點，歌詞真係好令人動容，我知大家香港人鍾意廣東歌，但一隻好歌，點解要分語言呢？音樂係世界語言，你可能聽一隻土耳其歌你都會被感動，所以我好想用來送畀大家...」說到此時，Eason突然控制不到情緒於台上落下淚來，泣不成聲，暫停了一會，他才抹着淚水道： 「唉，我係唔suppose畀呢個樣人，二十幾年嚟，我從來都唔會畀呢個樣大家睇嘅....唉，羞家，失禮失禮..... 我通常剩係帶歡樂同憤怒畀大家，哈哈...我冇哀愁，哀愁係晒歌裏面，我亦唔想喊，喊緊點唱歌比大家聽...呢隻歌陪左我兩三年，每當我有唔開心、迷惘時，呢隻歌比咗好多力量我，所以我特登揀來送畀大家，請大家相信：勇氣就係魔術，可以幫到你。」繼而他又說，「我剛剛決定，今日好special… 」觀眾即呼歡雷台：「我係網上睇，有啲人話，陳奕迅的確實得一個，然後有人留言，車！任何人都得一個。我覺得佢講得好啱，好正，哈哈，所以睇網上comment，大家唔好咁認真，有時睇留言有粗口都好正，幾好笑。言歸正傳，我今日就派咗隻新歌《盲婚啞嫁》，既然大家今晚咁開心，又有咁大個螢幕，佢哋又拍拍吓，拍咗個微電影，襯有個咁大螢幕，一齊睇好唔好？」全部觀眾留座欣賞這部微電影首播，繼而Eason更首唱這首新歌才散場。

此外這兩晚群星如雲湧現支持Eason，繼有甄子丹與太太、吳肇軒、Ansonbean、張智霖、岑寧兒，陳詠謙，蔡穎恩與老公、溫碧霞與老公、袁澧林、洪卓立及女友劉沛蘅、曾比特及女友等。