出口亞梨沙　G爆魔女夠胸狠

日本寫真界當中有好多青春可愛又甜美嘅小天使，不過有啲男人就唔鍾意，反而鍾情冷艷美人嘅魔性魅力，好在呢方面寫真界一樣有得出賣，而且仲有好多充滿魅力嘅巨乳魔女添，好似出口亞梨沙就係其中一位喇！

冷艷高貴

唔知大家有冇發覺，日本AV女優好多都愈來愈肥，身材走樣情況相當普遍，但係寫真女優就唔會出現呢個情況，而且佢哋仲愈來愈弗，就算年過30歲，身材一樣弗到漏油，好似熊田曜子同中島史惠咁，至於今年30歲嘅出口亞梨沙亦不遑多讓，由出道以來身材愈來愈好，吸睛度唔會比後生女遜色，實在係難能可貴。

亞梨沙有一頭清𡙁短髮及綺麗面孔，初出道時青春又甜美，家陣女人味愈來愈濃，仲多咗幾分冷艷高貴氣質以及迷人嘅魔性魅力。早期演出時佢身上有啲肥肉，好在佢減肥有道，成功收身之餘，心口對G奶卻未有縮水，依然渾圓堅挺，更營造出胸大腰幼嘅曲線美。

難逃賣胸

佢喺2017年開始踏上寫真女優之路，之前曾經做過電視台女主播，並主持節目《早安呼叫ABC》，斯文高雅嘅氣質相當吸引，而當佢剝衫拍性感寫真展露巨乳身材，更係驚為天人，甫出道好快就打響名堂，並成為寫真界寵兒，更攻佔好多雜誌嘅封面添！

由於有電視台演出經驗，加上人氣愈嚟愈強勁，令佢獲得好多拍電視劇嘅機會，作品包括《所以沒有殺掉》、《警視廳・搜査一課長2020》等。而喺最近播出嘅劇集《Gil Gamesh Fight》入面，雖然佢擔任主要角色，但係就冇得收起性感，因為劇中佢飾演寫真女優角色，一樣要酥胸半露演出，睇嚟亞梨沙去到邊到難逃賣弄巨胸嘅命運。

出口亞梨沙近期活躍於影視圈，間唔中先會拍吓寫真，想知道佢最新嘅工作動向，就要多啲Click入佢嘅社交網，當然唔少得欣賞埋嘅性感自拍照啦！

Profile

年齡：30歲

身高：5呎3吋

三圍：35G-24-35