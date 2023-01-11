黃智賢憶屋邨童年生活　重遊舊地自爆趣事

黃智賢（Ben）為TVB節目《回家》任嘉賓，小時候先後住過石籬邨及象山邨，在兩處均留下不少回憶的Ben，當年因家境不好，所以腦海中的獨有回憶並非「通山跑周圍玩」，而是如何與哥哥合力將一大車牛仔褲搬回家中幹活賺錢：「嗰時好多人喺屋企都會穿膠花、穿珠仔同埋剪線頭。嗰時我同阿哥八、九歲左右，會去啲工廠區攞牛仔褲番屋企。」Ben邊推着手推車，邊在當年「開工」的斜路憶述道：「好記得呢條路，好得意，以前覺得條路好遠，依家唔知係咪人大咗，覺得條路短咗好多。」

屋邨的回憶除給予阿Ben動力，還給予他經得起時間考驗的鄰里情。Ben11歲時因家庭成員數目暴增獲安排遷往象山邨，一家11口晚上睡覺就是擠在兩間房子裏，空間不夠卻滿載溫暖，難怪Ben重返昔日單位時百般滋味。而象山邨這個家，對於Ben來說，是多年來仍將家人聯繫起的基地：「每逢大時大節，爸媽生日，就會大家返晒嚟，好熱鬧，一家人當咗呢度係基地。」在那裏住了十多年的Ben，與左鄰右里關係相當融洽，除了相隔多年還叫得出大家名字，Ben與大小店舖老闆亦甚有Connection，Ben邊重遊舊地邊忍不住笑意：「舖頭老細睇住我大，更難得係識晒我成家，甚至乎連佢哋鍾意買咩都講得出，我覺得呢個係時間建立番嚟嘅感情。」

除了「人情味」，象山邨給予阿Ben最多回憶的地方是家中廚房。6歲已懂得去街市「買餸」的Ben，當年遭黃媽媽勒令與哥哥齊齊站在廚房門口學煮家常便飯；當時不領情的Ben，如今憶起這份別具心思的「媽媽味道」一度感觸哽咽：「以前細個覺得（學煮餸）係被迫嘅，男仔嚟架嘛，我應該去玩架嘛。但原來識煮嘢食，起碼自給自足到，阿媽就係用呢個方法教我哋照顧自己，獨立生活。我依家煮親餸都諗起我阿媽，我喺心裏面不停咁多謝佢。」為了回饋母親及鄰里間多年來的愛錫，Ben在昔日單位中大宴鄰里，並親手炮製了三味當年媽媽的拿手好菜，街坊吃後均大讚Ben叻仔。宴客期間，有街坊送上「愛心紅豆沙」，令Ben大為感動：「我同佢（某街坊）講過想食紅豆沙，佢真係記住，我好感動咯。」