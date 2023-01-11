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左擁索女，右抱靚女，兩位仲要係擁有魔鬼身材，喺上床更係主動又狂野，真係性福無邊呀！不過大家都係唔好再發夢喇，一於睇吓今日介紹嘅四仔作品仲實際，必定滿足到男士起雙飛嘅幻想。

靚偈任睇

左邊一對巨乳，右邊一對豪乳，呢種感覺係咪正先？呢套由Deeper炮製嘅《Beauty and Curve》，正正能夠滿足晒男士嘅幻想。由演而優則導嘅Kayden Kross執導，如果有睇過佢以前嘅作品，都知佢嘅製作愈嚟愈精良，今次佢更搵嚟一班好姊妹幫手，包括天后級脫星Savannah Bond、LaSirena69、Mona Azar等參演，默契十足嘅佢哋，究竟會帶畀大家乜嘢驚喜？點知Kayden Kross就話內容相當簡單，只係一味賣靚偈，必定令四仔迷睇得興奮喎！

人強乳壯

能夠左擁右抱巨乳索女，呢種生活絕對係男人嘅夢想，難怪Blacked Raw推出嘅雙飛系列「Blacked Raw」，自推出以嚟一直人氣高企，而嚟到最新登場作《Blacked Raw V59》，一如既往，出動兩位四仔名導執導，佢哋就係Derek Dozer同Alex Eikster，至於演出嘅脫星陣容更係強勁，包括Melody Marks、Lily Larimar、Jazlyn Ray等超過10位巨乳索女，絕對係歷作之冠，胸奴迷一定唔可以錯過！

3P派對

宅男雖然唔識溝女，但係都能夠左擁右抱！講緊嘅呢套由Dorcel推出嘅《Revelation》，由擅長拍劇情類四仔嘅名導Frank Major執導，並搵嚟Shalina Devine、Cherry Kiss、Agatha Vega等高顏值脫星演出，故事講男主角係一位宅男，有一日收到朋友嘅派對邀請，條件係要攜女伴出席，於是佢厚住面皮搵女性好友幫忙，點知一問之下，竟然有兩位靚女主動向佢表白，結果未出發先興奮，三人先嚟過3P派對。夢幻劇情加上情慾演出，係咪好吸引呢？

碟評

既然左擁右抱係男士嘅幻想，自然成為四仔片廠嘅長青題材之一，亦因為咁，四仔迷對呢類題材要求特別高，而今次介紹嘅3套作品固然高質，只係當中以《Beauty and Curve》最令人睇得興奮無比，除因參演脫星位位有靚偈，三人行情慾演出更係香艷，絕對值得一睇再睇。