【是日通勝】

農曆十二月廿一

壬寅年 癸丑月 庚午日

吉時：凌晨1時至3時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：訂婚、動土、安葬

忌：作灶、結網、置產

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、17、29

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：運勢平穩冇煩惱，穿綠色衫可增強個人魅力。

金牛座：身心狀態佳，笑多一點，有助打破感情悶局。

雙子座：勉強無幸福，懂得珍惜你的人，才值得去愛。

巨蟹座：包容不等於縱容，要讓另一半明白你的底線。

獅子座：做適量帶氧運動對身心有益，勿再偷懶了。

處女座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而迷失自己。

天秤座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

天蠍座：快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

人馬座：多做好事冇蝕底，你的善心可驅走負能量！

山羊座：愛情事業兩得意，穿橙色衫可望旺上加旺。

水瓶座：心態正面，別人願意親近，運勢也會好起來。

雙魚座：感情關係存暗湧，不改變相處態度將有麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）狗 事業旺

（跌）鼠 易衝動

鼠：是日沖煞，心煩意亂，處事勿急躁魯莽。

牛：桃花運衰退，有伴侶者易小事發生爭拗。

虎：有好建議可大膽提出，易獲得別人和應。

兔：工作壓力大，約朋友、聽音樂可幫到你！

龍：精神奕奕，話頭醒尾，學習能力特別強。

蛇：易有意外收入，跟身邊人分享會更開心。

馬：財運差，易受騙，處理交易帳目要小心。

羊：心態積極，工作效率高，有望名利雙收。

猴：神采飛揚，不管做甚麼事都充滿激情。

雞：消費意欲強，花錢如流水，易入不敷支。

狗：自信心強，工作表現佳，成績有目共睹。

豬：士氣強，在職場上加倍努力，有望突圍。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

貴人運旺的男士手相

人人都希望自己行事順利，多獲貴人扶持。貴人運旺的人，一生運勢大好，做任何事都順順利利，遇到困難也能化險為夷，以下一起看看貴人旺的男人手相有甚麼特徵吧！

1.大拇指見夫子眼

夫子眼又稱為「鳳眼紋」、「佛眼」，是指大拇指第二節與虎口之間長有像眼睛一樣的紋線。根據古老相法解釋，大拇指有夫子眼的人，頭腦聰明，記憶力相當出色，男性多能給妻子富足生活，家庭比較和諧，貴人運旺，富貴一生。

2.食指有所羅門環

所羅門環在食指根部，擁有者通常愛好心理學、哲學、星座學等學問，具有超強的洞察力，而且天生有着很強的貴人運，在困難中有人幫助，還能化險為夷，一生事業成功，名成利就。

3.無名指有流紋

除了無名指是流紋（簸箕）外，其餘手指都是渦紋（螺）的人，性格溫厚篤實，才華橫溢，善於交際應酬，既能得到上司賞識和貴人提拔，還能得到部屬的擁護和客戶認可，無論在事業或生活上，都有很多良好機會。由於富有實幹精神，人脈關係上善於把握，故此晚年運勢很不錯。