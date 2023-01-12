李幸倪加盟英皇大家庭　容祖兒張敬軒熱烈歡迎

英皇隆重宣布Gin Lee （李幸倪）成為旗下另一名唱將後，頭炮新快歌《DUM DUM》MV於12號正式面世，而率先曝光的30秒的MV精華片中，高舉手槍的她在12位女dancers陪同下型爆登場，見她又唱又跳，展示一身好舞功外，另一個鏡頭則見身穿紅色裙的Gin坐在「寶座」上，靜觀化身打女的她和多位高大男「開拖」，拳來腳往顯真功夫，其中一個反手撻男子生魚及凌空起飛腳的動作，相當乾脆利落，數10秒的MV都充滿電影感。

Gin Lee加入英皇大家庭後，一眾師兄、師姐大表熱烈歡迎，天后容祖兒表示：「好高興Gin加入大家庭，好開心公司又多一名猛將。我都好欣賞佢，我都有留意佢嘅歌㗎。」張敬軒則說：「好開心Gin加入公司，之前一直都冇機會合作，依家可以諗吓大家有咩crossover，我知佢平時都有作曲，希望將來有機會唱到佢寫嘅歌。」而古巨基同樣望和小師妹有聯乘：「我覺得Gin係一位好有才華嘅女歌手，除咗唱歌好聽、自己仲識得作曲，好開心佢嘅加入，希望有機會合作。」蔡卓妍最有愛，她謂：「希望佢嚟到公司可以感受吓我哋大家庭嘅溫暖，公司多一名實力唱將加入梗係開心啦。」