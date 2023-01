東方日報C1：楊紫瓊一擊即中　奪金球影后喊打

影壇盛事《第80屆金球獎》於香港時間昨日舉行, 首次獲提名的楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)一擊即中奪得喜劇組影后,為華人爭光!她於台上致詞莊諧並重,一方面慨嘆女演員隨着年齡增長,機會愈來愈少,另一方面則搞笑地叫樂隊停止奏樂,不准以樂聲催她落台,否則「打鑊甘」,霸氣十足!

上屆《金球獎》因主辦機構荷里活外國記者協會被爆缺乏非裔會員,被眾星杯葛,電視台拒絕直播,被迫低調舉行,經歷改革後《金球獎》今年捲土重來!入行40年、在香港打出名堂的馬來西亞女星楊紫瓊以大熱姿態打贏《五腥級盛宴》(The Menu)的Anya Taylor-Joy與《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon)的瑪歌羅比(Margot Robbie)等對手,憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得歌舞/喜劇組最佳女主角,是繼《別告訴她》(The Farewell)的中韓混血女星Awkwafina後,第2位於《金球獎》封后的亞裔女星!

楊紫瓊上台時提到初到荷里活因種族被邊緣化的往事,自言在行內奮鬥40年:「時光飛逝,我上年已經60歲,我諗你哋所有女人都明白,當日子年歲數字增加,機會似乎都會變細……跟住我就收到最佳禮物:《奇異女俠玩救宇宙》。」說到此時,樂隊奏樂催她落台,她立時笑言:「收聲唔該!我可以打鑊你,OK?我係認真。」其急才獲網友讚賞!她繼而多謝關繼威與珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)等拍檔,最後表示:「呢個獎係為咗所有我依靠嘅前人、同我相似嘅人,以及同我一齊喺呢個旅程向未來邁進嘅人而攞。多謝你哋相信我哋,多謝晒。」

關繼威亦大熱奪得最佳男配角,是繼《戰火屠城》(The Killing Fields)的吳漢後,第2位華裔男星奪此殊榮。他上台時表現激動,多謝妻子Corinna之餘,亦多謝於《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)一手捧紅他的導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg):「我永遠記得邊個畀第一次機會我,我今晚好開心見到史提芬史匹堡喺度。史提芬,多謝你!」史匹堡亦憑《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)奪得最佳導演與劇情組最佳電影。

哥連法奴稱帝

頒獎禮大贏家是《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin),領先的8項提名中掃走3獎,包括最佳劇本、歌舞/喜劇組最佳電影及由愛爾蘭男星哥連法奴(Colin Farrell)奪得的影帝。哥連於2009年憑同一編劇導演Martin McDonagh的電影《殺手沒有假期》(In Bruges)首次封帝,他致詞被樂隊催落台時笑言:「你哋可以忘記啲鋼琴聲。」

劇情組演技獎方面,澳洲女星姬蒂班查(Cate Blanchett)憑《TÁR》第4度奪得影后,但因身在英國開工缺席。她與梅麗史翠普(Meryl Streep)、英格烈褒曼(Ingrid Bergman)及珍芳達(Jane Fonda)打成平手,成為《金球獎》史上獲影后最多次的女星。美國男星Austin Butler則憑《貓王》(Elvis)奪得影帝,他致詞時不忘多謝天上的「貓王」皮禮士利(Elvis Presley),但網友質疑他使用貓王腔調致詞,是「方法演技過龍」!而內地女星湯唯主演的韓片《分手的決心》失落最佳非英語電影獎,由阿根廷的《Argentina,1985》獲得。

對於楊紫瓊奪得金球影后,與她合作過多部電影的甄子丹受訪時指以對方為傲:「華人演員有咁嘅成就,真係非常恭喜佢,同埋好鼓勵到大家,有夢想可成真,只要有天賦,再加後天努力,一定得!我同佢合作過3部戲,佢一向都好Nice同好專業,係一位好有熱誠嘅演員。」女星劉亦菲亦在社交平台留言「真的太棒了!」恭喜對方。

