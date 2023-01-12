東方日報C1：楊紫瓊一擊即中　奪金球影后喊打

影壇盛事《第80屆金球獎》於香港時間昨日舉行， 首次獲提名的楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）一擊即中奪得喜劇組影后，為華人爭光！她於台上致詞莊諧並重，一方面慨嘆女演員隨着年齡增長，機會愈來愈少，另一方面則搞笑地叫樂隊停止奏樂，不准以樂聲催她落台，否則「打鑊甘」，霸氣十足！

上屆《金球獎》因主辦機構荷里活外國記者協會被爆缺乏非裔會員，被眾星杯葛，電視台拒絕直播，被迫低調舉行，經歷改革後《金球獎》今年捲土重來！入行40年、在香港打出名堂的馬來西亞女星楊紫瓊以大熱姿態打贏《五腥級盛宴》（The Menu）的Anya Taylor-Joy與《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）的瑪歌羅比（Margot Robbie）等對手，憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得歌舞/喜劇組最佳女主角，是繼《別告訴她》（The Farewell）的中韓混血女星Awkwafina後，第2位於《金球獎》封后的亞裔女星！

楊紫瓊上台時提到初到荷里活因種族被邊緣化的往事，自言在行內奮鬥40年：「時光飛逝，我上年已經60歲，我諗你哋所有女人都明白，當日子年歲數字增加，機會似乎都會變細……跟住我就收到最佳禮物：《奇異女俠玩救宇宙》。」說到此時，樂隊奏樂催她落台，她立時笑言：「收聲唔該！我可以打鑊你，OK？我係認真。」其急才獲網友讚賞！她繼而多謝關繼威與珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）等拍檔，最後表示：「呢個獎係為咗所有我依靠嘅前人、同我相似嘅人，以及同我一齊喺呢個旅程向未來邁進嘅人而攞。多謝你哋相信我哋，多謝晒。」

關繼威亦大熱奪得最佳男配角，是繼《戰火屠城》（The Killing Fields）的吳漢後，第2位華裔男星奪此殊榮。他上台時表現激動，多謝妻子Corinna之餘，亦多謝於《魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）一手捧紅他的導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）：「我永遠記得邊個畀第一次機會我，我今晚好開心見到史提芬史匹堡喺度。史提芬，多謝你！」史匹堡亦憑《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）奪得最佳導演與劇情組最佳電影。

哥連法奴稱帝

頒獎禮大贏家是《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin），領先的8項提名中掃走3獎，包括最佳劇本、歌舞/喜劇組最佳電影及由愛爾蘭男星哥連法奴（Colin Farrell）奪得的影帝。哥連於2009年憑同一編劇導演Martin McDonagh的電影《殺手沒有假期》（In Bruges）首次封帝，他致詞被樂隊催落台時笑言：「你哋可以忘記啲鋼琴聲。」

劇情組演技獎方面，澳洲女星姬蒂班查（Cate Blanchett）憑《TÁR》第4度奪得影后，但因身在英國開工缺席。她與梅麗史翠普（Meryl Streep）、英格烈褒曼（Ingrid Bergman）及珍芳達（Jane Fonda）打成平手，成為《金球獎》史上獲影后最多次的女星。美國男星Austin Butler則憑《貓王》（Elvis）奪得影帝，他致詞時不忘多謝天上的「貓王」皮禮士利（Elvis Presley），但網友質疑他使用貓王腔調致詞，是「方法演技過龍」！而內地女星湯唯主演的韓片《分手的決心》失落最佳非英語電影獎，由阿根廷的《Argentina,1985》獲得。

對於楊紫瓊奪得金球影后，與她合作過多部電影的甄子丹受訪時指以對方為傲：「華人演員有咁嘅成就，真係非常恭喜佢，同埋好鼓勵到大家，有夢想可成真，只要有天賦，再加後天努力，一定得！我同佢合作過3部戲，佢一向都好Nice同好專業，係一位好有熱誠嘅演員。」女星劉亦菲亦在社交平台留言「真的太棒了！」恭喜對方。

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