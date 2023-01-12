上年同尊尼特普巡迴　傳奇結他手Jeff Beck離世終年78歲

傳奇英國結他手Jeff Beck周二（10日）於英國寓所附近一間醫院因細菌性腦膜炎離世，終年78歲。其官方社交網站發出聲明表示：「我們代他家人，以沉重與悲痛的心情宣布Jeff Beck的死訊。在突然感染細菌性腦膜炎後，他昨日安詳離世。他家人希望大眾在他們面對這個巨大損失時尊重其私隱。」

Jeff Beck於60年代入行，起初取代Eric Clapton成為樂隊The Yardbirds成員，其後與男歌手洛史釗活（Rod Steward）組成Jeff Beck Group。他被喻為「結他手中的結他手」，多番革新結他技巧，影響樂壇深遠，曾奪得8次格林美音樂獎，先後以The Yardbirds成員與個人身份封入搖滾名人堂。

洛史釗活於社交網站分享與Jeff Beck多年來的合照，留言哀悼：「他是少數在現場演奏時，會仔細聆聽我唱歌並作出回應的結他手。Jeff，你是最偉大的，我的兄弟。謝謝你的一切。安息。」滾石（Rolling Stones）主音米積加（Mick Jagger）、Black Sabbath主音Ozzy Osbourne與Queen結他手Brian May亦紛紛留言表示哀悼。

Jeff Beck上年與美國男星好友尊尼特普（Johnny Depp）合作推出大碟《18》，還一起舉行巡迴騷。知情者指Jeff Beck死時，尊尼與一些搖滾樂手都在床邊陪伴：「尊尼同佢好好朋友，本身已經好熟，上年夏天一齊巡迴之後更加親密。個病嚟得好突然，過去幾星期惡化得好快。尊尼都仲未平伏到，佢大受打擊。」