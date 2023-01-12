感受日本Feel！賀年花海打卡超浪漫！

農曆新年有得返「鄉下」玩固然開心，冇得返亦唔使失望！事關不少地方趁新春玩變身，化身為「瀛」爆浪漫賞花地，情侶、閨密或一家大細即使未能飛番轉，都可以在這些花海及和風裝置前打卡，假裝去了日本遊玩！

花花招福祭

假如你喜歡日本祭典，就千萬別錯過由MegaBox與日本沖繩縣攜手打造的「新春招福祭」大型賀年裝置！只要由即日至2月19日到商場，就可以走勻7大沖繩特色打卡位，包括開運必去的「招福金菠蘿鏡廊」、「祈願招福獅」、「和風祈願傘」和「金兔迎春花園」，以及浪漫到暈的「浪漫櫻花鳥居長廊」、「沖繩琉球花燈祭」及「結緣幸福徑」。

除打卡外，大家又可挑戰嶄新互動的「新春開運祈福遊戲」，求支好籤、換領開運小禮物，或到期間限定店給自己或親友購買沖繩直送產品，如特色食品及美酒等。值得一提的是，活動期間場內多間日式餐廳均推出沖繩特色餐單，讓大家一次過食買玩，全方位體驗沖繩文化。另外，由1月13日起會員更可免費參加「新春招福祭」大抽獎，有機會贏取來回香港及沖繩的機票2張！機會嚟喇飛雲，日本迷仲等咩？

粉波波花海

由即日至3月15日，北角海濱花園從日本搬來有「世界十大浪漫花田」美譽的波波草園《地膚之森》。此裝置獲日本國營常陸海濱公園官方認證，一片浪漫花海的設計，不但可讓日本迷「一解鄉愁」，更分分鐘成為今年最動人的愛情聖地。

草園裝置內有一座唯美光影教堂，配合閃爍的水晶球隧道，為大家「築」起5大心動瞬間。除了滿足大家的打卡癮，商場亦預備了不同主題活動，包括消費換領日本直送產品、全港獨家「萌爆茨城吉祥娃娃」、人寵同樂的迷你版《地膚之森》園藝裝置等。另外，財神又會出巡向大家送上戀愛祝福，並舉行Busking活動及推戔「火紅」消費優惠，絕對驚喜浪接浪！