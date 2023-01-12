兔年開運六招　十二生肖運勢及助旺攻略

【特約報道】兔年將至，想新一年「兔」氣揚眉、吉星拱照，不妨從飾物入手提升個人運勢！六福珠寶全新呈獻的新春「金兔獻福」系列，將福氣和好運注入首飾和黃金工藝品中。無論是大眾最愛的財神、錦鯉或十二生肖造型，都充滿祝福與動感。無論隨身佩戴、送禮或作家中擺設都能讓你財福兼收、大展宏「兔」！如果想知兔年如何趨吉避凶，不妨參考以下的6招開運攻略，以及十二生肖運勢分析，同時參加新春限定抽獎及求籤開運遊戲，率先為新一年開頭彩，迎春接福！

第一招：開門見福 財神駕到

人見人愛的財神以不倒翁造型現身，寓意財源滾滾來。專為家居及辦公室而設的「送福財神」不倒翁黃金工藝品，手持黃金製成的「財」字金畫卷，傳遞財運祝福。印有「開門見福」的精美包裝禮盒，可作玩味十足的新年擺設。想要隨身迎財神？百變財神化身為福滿傳家系列「不倒一族」黃金串飾及吊墜，戴在身上祈願財福降臨。抱金財神不倒翁手捧金元寶，腰繫琺瑯紅腰帶，造型立體精緻。配上抽屜式設計、可作首飾箱的包裝禮盒，是新年擺設又或送禮的最佳選擇。

第二招：魚躍龍門 步步高陞

想提升工作運勢，可選購「魚躍龍門」半浮雕立體黃金工藝品。造工精細的錦鯉擺動尾巴、奮力躍起直上龍門的姿態，寓意步步高升。下方太陽能底座還藏有三條錦鯉，在光線照射下悠悠轉動，象徵富貴有餘。附送的精緻包裝盒，盒上的繪圖透過神話故事，傳遞祝福心意！

第三招：黃金摩天輪 轉出福運來

「福來運轉」摩天輪黃金工藝品底座配有充電式裝置，啟動後六個黃金金元寶座艙會徐徐轉動，寓意轉出福運，生活幸福順遂。隨工藝品附送的精美禮盒內置發光射燈，猶如旭日明燈般，照耀著摩天輪。

第四招：化太歲趨旺必戴 十二生肖黃金串飾

兔年犯太歲的生肖包括兔、鼠、龍、雞。想化解不妨佩戴合適的生肖飾物，以助旺運勢。「不倒一族」十二生肖黃金串飾，以不倒翁為設計靈感，每一款身上都攜帶不同寓意的吉祥物，造型活潑靈動，為你帶來好運。每款均有獨立包裝盒，抽屜式設計可放置首飾，亦可作為滿載祝福的新年擺設。

第五招：Q版萌兔 闔家歡樂

兔年將至，主角金兔已就位。六福珠寶帶來多款造型精緻可愛、各賦吉祥寓意的兔年黃金擺件，為大家招財納福，送上歡樂美好新一章。「兔財神」一手握如意，一手掌福字，將財運與福氣齊齊獻上，寓意「錢」途無限、福運亨通。「招福兔」眼睛圓圓、兔牙萌萌，手持竹子與福字，傳遞福澤祥瑞、富貴滿盈的美好祝福。「闔家歡喜」的兔家庭手持金條、金元寶、如意、荷花及蘿蔔等各種吉祥物，象徵豐衣足食、事事如意，為闔家注入喜悅和滿滿活力。

第六招：「金兔獻福千萬賞」 抽獎送祝福

最後一招就是參加六福珠寶推出的「金兔獻福千萬賞」抽獎，求取祝福和好運氣。活動由即日起至2023年2月5日，將送出總值超過1,500萬元獎賞。只要親臨香港或澳門六福珠寶門店惠顧任何珠寶首飾，憑有效之銷售單於同一購物分店，即可參加抽獎，有機會獲得高達$10,000購物扣減優惠或名貴珍珠吊墜！*

推廣生意的競賽牌照號碼：56505-7

壓軸驚喜1：玩求籤開運遊戲送電子揮春+9折電子優惠券

壓軸驚喜2：限時購物驚喜

另外，千萬別錯過六福珠寶呈獻的多項限時驚喜，馬上到香港門市選購節日心水產品︰

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推廣日期：即日起至2023年2月5日

*優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

*如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。