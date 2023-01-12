佐治米高MV亮相　德國超模Tatjana Patitz離世終年56歲

活躍於80與90年代的德國超模Tatjana Patitz周三（11日）早上於美國聖巴巴拉因乳癌離世，終年56歲。Tatjana上年10月與19歲兒子Jonah出席慈善活動，當時看上去還很有精神。

她曾與其他超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）、娜奧美金寶（Naomi Campbell）、姬絲托靈頓（Christy Turlington）與Linda Evangelista五朵金花齊齊登上時裝雜誌《Vogue》1990年1月號封面，成為經典。已故英國男歌手佐治米高（George Michael）看到那個封面後，邀請她們於同年推出的歌曲《Freedom! '90》MV演出，夾口形代自己演唱，當時相當新穎突破。

仙蒂於社交網站留言悼念：「好傷心聽到美麗嘅Tatjana Patitz離世。我哋加入時裝工業時都係BB咁，一齊咁成長。我哋喺好多拍攝同時裝騷後台都一齊。我覺得佢好溫柔、敏感、善良、好奇……仲有，邊個可以忘記佢凌厲嘅雙眼。佢對動物同大自然嘅熱愛好有感染力。我向佢家人送上慰問 — 尤其係向佢鍾愛嘅囝囝。」娜奧美、Elaine Irwin、Yasmeen Ghauri、Helena Christensen等超模亦於社交網站悼念。