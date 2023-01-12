【行媽咇】拒絕兒歌！Robynn至強育兒Playlist

創作歌手Robynn（葉中月）除咗有個可愛女兒「小糯米」之外，即將又再做媽媽了！做父母的，都知道音樂對小朋友成長好重要，所以跟住Robynn囡囡的playlist一定沒有錯！立即去片《行媽咇》，睇睇她有甚麼心水歌！

復出不久的Robynn，即將又要退休一陣子，事關她現在懷有第2胎，預產期將是今年3月。她表示懷孕最初4個月非常辛苦，不僅身體長期很累，而且一定會帶着頭痛工作，並經常作嘔，工作時要裝作沒事，但工作前後則會嘔吐得很厲害，她憶述早前籌備新歌《Sparkling Wine》：「我同林德信開會傾MV嘅嘢，長期攞住個膠袋，同佢講『你唔好介意我隨時嚟料（嘔吐）！』」

Robynn之前推出的3首中文歌，包括《尚有一堆理由顯出我優秀》、《時光樹》和《自問自答》。解釋《尚有一堆理由顯出我優秀》主要圍繞跟自己說的事情；《時光樹》則關於家庭，自己成為媽媽後，對去世的媽媽更加了解，覺得她回到身邊一樣；最後一首是《自問自答》，屬於自愛的歌，因為過去幾年發生了很多事，但不要忙記好好照顧自己，欣賞身邊疼愛自己的人。

作為創作歌手的Robynn，指音樂是與女兒溝通的元素，加上自己很喜歡音樂，她甚麼歌都會播一下，從而觀察女兒的反應，「佢去到有個位係識得去揀，例如會講『I want Michael Jackson』。」她強調較少給女兒聽新潮的流行曲，皆因間中會有些低俗的用字，反而較舊的英文歌，歌詞都比較溫和，因此給女兒聽之前會自己過濾一下，會選擇音樂界有代表性的人，例如Jackson 5、Bob Marley、Marvin Gaye等歌曲給女兒聽。