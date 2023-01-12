佳節送禮　朱古力受歡迎

每逢過年，小朋友就最開心，除有利是逗，另外就是攞正牌食朱古力和糖果。不少品牌推出新口味和造型的朱古力和糖果禮盒，再加上各行各業的優惠，用來自肥或送禮，一樣受歡迎。

卡通禮盒

得意卡通人物造型禮盒，老少咸宜，Lady M今年推出「My Melody新春糖果禮盒」 以紅色櫥櫃造型設計，頂層還有立鏤空設計的卡通公仔，可愛吸睛。內裏有柑橘朱古力、梅子朱古力、脆皮餅乾朱古力、荔枝朱古力、抹茶白朱古力及覆盆子啫喱軟糖，底層還有卡通人物利是封，由現時至1月15日可享約93折優惠。

喜慶瑰麗

新年講究意頭，選用的色調都要喜慶搶眼。龍島推出一系列以「Blooming Glamour」為主題的新春限定賀歲禮盒， 配以鮮艷色調的包裝，寓意萬紫千紅、黃金滿屋。紫紅色的魚躍龍門朱古力禮盒有16款不同口味的朱古力，當中包括兔子造型的Fortunate Bunny紅桑子朱古力，新春限定的玫瑰軟心黑朱古力、香蕉軟心黑朱古力，造型除小兔，還有桃花、壽桃和元寶，夠晒好意頭。紅噹噹春日初綻新春尊貴禮盒內有9款不同口味的手工朱古力，除新春限定的味道，另外有茅台酒心黑朱古力和番石榴軟心黑朱古力等，再限定的多款口味曲奇、千層酥及鳥結糖，分量十足。橙色包裝的吉慶滿滿新春瑰麗禮盒則有多款朱古力、千層酥和馬卡龍曲奇。由現時至1月15日，選購指定新春禮盒可享9折，選購任何新春禮盒，2盒有9折、3盒有85折。

貴氣金兔

看賀年節目，經常見玩遊戲送生肖足金擺設，雖然大家未必有會買真金兔，但想要隻食得的金兔，也很簡單。Schoggi Meier 今年推出多款賀年禮盒，最令人印象深刻首選福兔賀春朱古力金兔，兔子選用瑞士黑朱古力人手製作，配有元寶和揮春，象徵金碧輝煌，金銀滿屋。 另一款福滿吉祥朱古力金兔，金兔手抱金元寶，寓意橫財就手、盆滿缽滿，同樣好意頭。除此之外，品牌還有攪鬼的點心籠朱古力、包羅萬有的吉兔送福新年禮盒和新春如意雜錦禮盒，喜祥美味。

熱鬧爆竹舞獅

雖然香港很早已經禁止燒鞭炮，但以往在新年期間，還是經常看到舞獅表演。當文歷餅店 by Dominique Ansel今年以此為題推出爆竹迎春舞獅禮盒，打開禮盒會看到氣勢磅礴的舞獅表演，盒內有6粒包括開心果紅莓黑朱古力、黑芝麻牛奶朱古力等口味手工製作的軟心朱古力，另外還有花朵狀的紅棗牛油蛋糕和紫米紅米核桃糖年糕，可以和朋友齊齊分享。另外，餅店在這個新春推出金桔麻糬軟包，包子看起來猶如新鮮大桔，真身是牛油麵包配自家製麻糬及柑桔香橙果醬，寓意大吉大利好意頭。

法式朱古力

新年講究意頭，最緊要迎春納福。 agnès b. DÉLICES在今個新年推出2款新口味法式朱古力，開心果牛奶朱古力脆珠以朱古力包實原粒開心果，香脆鬆化。三色朱古力咖啡豆以黑、白和牛奶朱古力包裹咖啡豆，甜美又富香氣。新春雜錦朱古力禮盒有堅果牛奶朱古力、堅果黑朱古力、薑味黑朱古力、芝麻黑朱古力和金桔黑朱古力，每一口都咁甜蜜。除此之外，五福臨門盒內有5款法式甜品，美味又好意頭。品牌設有新春限定的茶葉禮盒，吃過甜食泡一杯茶，剛好去膩。

朱古力配香檳

層次豐富的朱古力，除了配茶或咖啡，其實和香演都很夾。Fortnum & Mason推出的Celebration Champagne and Chocolate Gift Box ，盒子內有粉紅香檳松露、Kir Royale雞尾酒、貝里尼雞尾酒、艾雷島威士忌、櫻桃白蘭地、杏仁、榛子及白朱古力甘納許的口味，再配上乾型香檳，別有一番滋味。同時間，品牌和色彩分析師合作，以不同顏色配搭出 「安康常樂」、「歡欣吉慶」、「富貴豐足」及 「愛頌和諧」 4款禮盒，再按顏色配搭產品，相當花心思。其他還有兔年糖霜餅乾、和特別版餅乾禮盒等，選擇都相當多。

買三送一

為了吸引客人，好多品牌都推出不同優惠，GODIVA 2023新年限量朱古力禮盒，除有多款組合外，還有新口味朱古力，當中的士多啤梨夾心白朱古力、杏仁夾心黑朱古力和開心果夾心牛奶朱古力，表面有兔子和煙花圖案，象徵喜祥如意。另一款百香果椰子松露造型朱古力，酸甜有致又有口感。至於片裝香橙黑朱古力和香脆朱古力，包裝紙亦以煙花和兔子作設計，讓大家感受新年喜悅。於現時至1月31日，除了會員有專屬優惠，凡選購3盒指定新年朱古力禮盒，即送相同產品1盒。購買任何新年系列產品滿指定金額，可獲送牛奶朱古力蝴蝶酥、手工綜合果仁72%黑朱古力塊或指定片裝朱古力禮盒乙盒。

意大利兔仔

來到兔年，很多美食都以牠們做主角。Venchi推出款限量版巧克力禮盒系列，包括有新春朱古力薄片裝禮盒，新春經典禮盒載有3款精選Chocoviar朱古力及薄片朱古力；新春正方雙層禮盒有多款Chocoviar朱古力及三層朱古力口味，至於圓形的新春精選朱古力禮盒寓意東方新年團圓的意思，豪華版本的新春長方雙層禮盒，拉開抽屜後有多款朱古力。禮盒以粉紅色和橙色打造，活動兔子在意大利鄉村美景跳動，生機勃勃。

超幼滑軟心朱古力

喜歡幼滑質感朱古力的一定食過瑞士蓮LINDOR軟心朱古力，朱古力外殼可可味濃，入面是如絲絹般細滑的朱古力流心，入口即融，可可香濃氣息久久縈迴不散。品牌今個新春帶來瑞士蓮LINDOR軟心朱古力禮盒，以象徵好運、幸福的鮮紅（牛奶軟心朱古力禮盒）與富財源滾滾的金色（精選軟心朱古力禮盒）作包裝，搭配典雅蕾絲花紋，充滿喜慶氣氛，同時祝願大家新一年集結幸福與好運！當中的精選軟心朱古力禮盒內有4款口味，包括牛奶軟心、黑朱古力軟心、榛子軟心及白朱古力軟心，每款都是細滑質感，加上可可香氣濃郁，為春節添上甜絲絲暖意！