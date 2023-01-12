靈敢侶情：「貴價廚具是一種象徵」

歐式包在以前來說，屬平民的日常食物，由於要省減處理工序，只能用全麥麵粉製作，成品又硬又粗，而且常含沙石，所以那時的平民總有幾顆咬崩了的牙齒。而富有人家和貴族，則會先命傭人將全麥麵粉裏的糠和沙篩走，要吃也只會吃白麵包。二次大戰之後，白麵包更加成為矜貴的象徵，雪白軟熟的，一般人吃不起。

平民沒錢在家蓋燒窯，會將發酵好的麵糰拿去村裏的烘焙者，在糰上劃上記號，烘焙者一次過燒好，村民回去認領。

時移世易，今時今日，從社交媒體的歐式包教學影片中，所需要的廚具真的貴到不得了，用來劃上記號的割紋刀索價$200至$500、配上數千元的鑄鐵鍋、過萬元的高溫焗爐、百多元的麵包籃，到底要做多少個才回本？粗略計過，要三年，以每星期做四個計算。

對於大眾誤以為在家做歐式包的入場費很貴，我覺得很可惜，於是立即鑽研一套只需添置$40至$100用具便可做到的方法，雄心壯志要傳授給學生，過程中，雙手燙傷了幾次，鼻孔也因為吸入了熱蒸氣而灼傷，還以為將會有很多人來學，結果相反。

然後，當然又被學生笑：「媽，貴價廚具是一種象徵，不是所有人都像你這樣實際。」

一言驚醒，原來如此。看我還是從櫃底將那個已封了塵的鑄鐵鍋拿出來好了。朋友送的，售價三千，實在捨不得用。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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