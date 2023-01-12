瘋傳劉愷威又做老竇　準老爺劉丹收可靠消息有料爆...

劉丹、呂慧儀、滕麗名、林淑敏、吳偉豪等無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》演員，今日（12日）在將軍澳電視城進舉行「開心」迎新歲活動，他們齊齊擺出高難度賀年甫士預祝新歲，同時為明天（13日）生日的劉丹與多位一月星辰慶生。

劉丹笑言每年也會扮作不記得自己生日，讓一班《愛．回家》同事送上驚喜，家人亦會為他慶祝農曆與新曆生日，孫女小糯米會畫畫作生日禮物。問到是否喜上加喜，傳兒子劉愷威的女友李曉峰懷有新孕來港待產？他笑說：「聽講唔係真嘅，係最可靠消息人士話畀我知。我都有睇過報道，話佢着鬆身衫，有咗一兩個月又點會咁快知呢，一定唔係啦。」

呂慧儀到在台慶頒獎禮上向高層曾勵珍「跪拜」送花時不慎走光？她說：「因為冇時間準備衫，我對腳太長，公司好難有我咁長嘅裙，所以唔小心走光，唔緊要最緊要開心，戥佢哋開心。」

蘇韻姿傳因遲到兼戲屎，加上態度有問題被踢出劇組，活動上她亦未有現身，「家姐」呂慧儀說：「冇聽過呢個傳聞，唔同階段試吓唔同工作係好事，佢一入行就係拍《愛．回家》，已經5年，亦可以趁呢個機會陪吓媽媽，叉吓電之後再返嚟，其實不斷都有同事度期出去做嘢或者放假。」劉丹認為每個人的成長也需要不同的磨練，認為沒有大不了。

剛奪得「飛躍進步男演員」獎項的吳偉豪劇組也為他慶祝一番，他指獎項不只是屬於自己，亦多得是身邊人的支持，自己一入行就拍《愛．回家》已經5年學習到很多，對於得獎後會否加價與多了廣工招手？他謂順其自然。