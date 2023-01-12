科技盛會速報！智爆Gadgets共冶一爐

今屆CES有3,200多間參展商，吸引逾115,000名參與者，屬2020年後最大規模的科技盛會。（互聯網）

全球最大型的國際消費電子產品展覽CES，經歷2021年線上舉行及2022年限定入場後，2023年終於「復常」回歸。今年共有3,200多間廠商參展，多個國際知名科技品牌都有展出矚目新品，好似HTC發表全新VR頭戴式裝置、ASUS推出裸視3D OLED筆電等，加上各種嶄新顯像技術，為大家預覽未來科技界發展。

輕巧VR

HTC VIVE XR Elite僅重625g，設有磁吸編織面墊，柔軟得來方便拆開清潔。眼部位置各有一個2K解像度屏幕，提供110度視角、90Hz更新率及54~73mm機械式無段瞳距調節功能，配合屈光鏡片，就算600度近視都睇得清楚。眉心另設有1,600萬像素RGB透視鏡頭和景深鏡頭，為用戶帶來6DoF空間體驗。至於續航力約為2小時，並支援Wi-Fi 6E可無線暢玩VR遊戲，預計2月上市。

實時翻譯

RayNeo X2是TCL首款AR眼鏡，引入雙目全彩Micro-LED光波導顯示屏，提供1,000nits亮度及100,000:1對比度。內置Snapdragon XR2處理器支援多種語言即時翻譯，面對面交談時屏幕會實時彈出字幕，並具有電話訊息提示、聽歌、1,080p錄影等功能。

外置觸屏

傳統真無線耳機的充電盒功能單一，JBL Tour Pro 2搞搞新意思，全球首創於盒面加入1.45吋LED觸控屏幕，既能夠顯示充電情況，還能顯示通話、短訊及音樂資訊，用戶也可借此開關ANC降噪模式，功能多樣化。耳機內建10mm單元，續航力達10小時，快充5分鐘即有4小時電量。

變種助聽

Sennheiser Conversation Clear Plus是一款以真無線耳機外形設計的助聽器，內置Sonova晶片能高效降噪與突出人聲，調整環境雜音聲浪高低，提升用戶的聆聽能力。另具有聽歌、通話及ANC降噪功能，使用時可於放鬆、溝通、串流模式之間切換。充滿電提供9小時電量，配合充電盒可聽足27小時。

裸視3D

ASUS發表全球首個裸視3D OLED筆電顯示技術Spatial Vision，並於ProArt系列Studiobook 16 3D OLED率先使用。用戶只需輕按開關，其16吋3.2K 120Hz屏幕的顯示內容便會由2D變成3D，系統更懂得追蹤用戶眼球，轉移視角時3D內容同步轉向。屏幕還具備自動調光技術，藉此延長壽命。

隱藏觸板

LG Gram Style定位為輕薄筆電，具備14吋及16吋版本供選擇，蓋板及底板分別以玻璃及納米鎂合金製成，令16吋型號僅重1.2kg。另一個賣點是加入隱藏式觸控板，手指掃過時四邊的LED燈會亮起來，閒置時則會熄滅令它隱藏起來，整體外觀更顯簡潔。

真筆感覺

Lenovo Smart Paper是一款E-ink「電子墨水」平板電腦，搭載10.3吋4,096級壓感屏幕及斜筆感應技術，提供9種書寫筆觸及74種紙張格式，落筆時呈現真實筆記簿的書寫感覺。其他功能包括錄音、筆迹轉文字、抗反光及24級色溫與亮度調校。內置3,550mAh電池足夠連續閱讀7,000頁筆記。

畫寫流暢

Huion Kamvas Studio 24具備23.8吋2.5K觸控屏幕，支援10點觸控及多種手勢指令，配合PW550觸控筆及PenTech 3.0+技術，無論繪畫或書寫都流暢自然。針對多媒體創作人，它還可接駁其他屏幕變為雙屏顯示，又具有前置鏡頭及喇叭，方便直播或視像會議之用。

逼真影像

韓系大廠Samsung是CES常客，今年帶來最新Neo QLED 8K及4K電視系列，配備量子神經網絡處理器，支援14位元亮度階數及AI高解像度提升技術，加上智能光形控制技術及仿真景深強化技術，影像細節分外逼真。全新自動HDR重塑功能則可增強SDR視訊內容的質感，令畫面更為生動。

超高解像

同場還有Odyssey電競顯示器系列，加強版Neo G9支援「Dual UHD」7,680×2,160解像度，具有32:9超廣闊屏幕比例，其57吋1000R曲面屏幕同時配備量子mini LED技術，霧面屏幕技術有效減少光線折射及視覺干擾。它還採用DisplayPort 2.1介面，數據傳輸速度快上代兩倍。

三倍對比

Hisense近年不斷挑戰巨屏電視規格，最新85吋ULED X Mini LED 4K內藏20,000顆Mini LED及5,000個背光分區，峰值亮度達3,000nits，環境對比度更高達150,000:1，是一般OLED電視的3倍。聲音則由3.1.2多聲道喇叭輸出，共有80W功率且支援Dolby Atmos聲效。