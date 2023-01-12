鄭欣宜上圍縮水跌Cup　要買過晒啲Bra

歌手鄭欣宜與雲浩影（Cloud）今日（12日）出席譚仔雲南米線「譚仔車車·譚仔畫慈善藝術展覽」揭幕禮，原來二人乃米線超級粉絲，正準備3月演唱會的欣宜，笑指為保持身形，會暫時把米線底換成菜底，問到可獲贊助食米線？她說：「我想呀，頭先CEO話會贊助我食土匪雞翼，係Special for me，因為係桶裝，我一個人食唔晒，所以會同Cloud share。」

談到演唱會籌備進度，欣宜直言近2年也不介意減肥與否，只在乎健康及身形弗：「因為上次個騷，大家畀我嘅反應係想我繼續跳舞，咁要狀態好先跳到，今年都36歲，所以要畀自己弗啲，我真係好鍾意着靚衫。（新年咪要戒口？）我留咗Quota畀自己年初一食幾年蘿蔔糕。」不過對於演唱會內容，欣宜卻大賣關子，只肯透露將不惜工本，至於會否有性感造型？欣宜表示：「我不嬲都冇乜挑戰性感，今日都係ipad版，我呢排啲衫都係咁樣，時尚啲，冇咁喺自己身上欣賞嗰種Look。(瘦咗連個胸細咗？）一定係，冇乜所謂，佢哋係鍾意我嘅內涵。（細咗幾多Cup？)唔講，怕醜！（啲Bra都要換晒？）梗係要買過晒，新年都要換啦！我今年買黃色，因為女性喺新年買黃色內衣係會旺夫。（男友有冇所謂？）我所有Friend都冇所謂。（許廷鏗話同你只係煙幕？ ）我哋係真愛，佢未知啫，總有一日佢會醒，未感動到佢，做緊嘢，未真正解鎖。」

而Cloud對於減肥連帶胸部會縮水笑指一切隨緣：「各有各靚，細啲感覺高級啲，背脊都冇咁厚。」談到23年目標，Cloud表示計劃繼續創作新歌之餘，寄望能夠舉行迷你音樂會，日內更將聯同馮允謙舉行首次簽唱會，現時心情緊張。