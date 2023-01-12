【營事檔案】青瓜薄荷忌廉芝士手指三文治　夠均衡

下午茶是港人的至愛，由茶餐廳的西多紅豆冰，到打卡一流的英式三層架下午茶。仔細看看英式下午茶的組成，會發現離不開手指三文治及鬆餅，而三文治當中更有一款常駐口味，就是青瓜三文治。這款三文治的材料雖然簡單，卻是不可或缺的款式。

薄荷 解腸胃小毛病

薄荷葉的製品包括薄荷茶和薄荷精油等，一向都受大家歡迎。除了外用外，薄荷都有其食用價值。薄荷當中含有的薄荷醇和薄荷酮，皆是精油中的成分之一，可令腸胃組織有放鬆作用，緩解腹脹痛、脹氣和消化不良等情況。除此之外，薄荷清新香氣還具有抗菌特性，因此常製成牙膏的口味。研究指出薄荷可以減少口腔中常見的細菌生長，有助改善口氣。

青瓜 補水一流

青瓜含水量豐富眾所周知，當中近九成七都是水分，可補充身體水分，維持人體正常體溫。因此不喜歡喝水的小朋友或老人家，都可以透過多進食含水量豐富的蔬菜以補充身體所需的水分。除了青瓜外，大白菜、番茄、西芹等都是含水量豐富的蔬菜，而蔬菜中都富含維他命C，可阻止黑色素沉澱，更可以有助美白。

【青瓜薄荷忌廉芝士手指三文治】

材料：

青瓜 半條

方包 2片

低脂忌廉芝士 100克

薄荷葉 4片

調味料：

鹽 適量

胡椒 適量

做法：

1.將青瓜切成長薄片，撒上鹽醃製10分鐘後用廚房紙印乾水分，備用。

2.薄荷葉切碎，混合低脂忌廉芝士及胡椒。

3.兩片麵包片上搽上忌廉芝士混合物。

4.其中一片鋪上青瓜片，將另一片麵包蓋上。

5.最後切走麵包邊及切成長條狀，完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。