李幸倪突破自我玩跳唱　着黑西裝變身「Hunter Gin」

宣布正式加盟英皇娛樂的歌手李幸倪（Gin），今日（12日）發布加盟新公司後的首支派台作品《Dum Dum》，首次挑戰跳唱歌！出道12年來一直想和填詞人黃偉文（Wyman）合作的她，終於夢想成真，成功邀請對方操刀填詞，Gin說：「今次好開心，終於可以同Wyman合作！我期待呢個機會，我諗至少十年。所以我一加入新公司，其中一定要做嘅嘢就係搵Wyman！」她說初時戰戰兢兢寫下這短訊找Wyman：「Wyman你好，嚟緊我會重新出發，我好希望可以同你合作。」未幾Wyman親切窩心回覆：「我都好appreciate你一有機會就即刻搵我。」

喜出望外的Gin，立即告訴Wyman新歌的曲風及想表達的內容：「我記得入錄音室唱嘅時候，我真係好感激佢！真係覺得，搵佢真係啱啦！返到屋企我都忍唔住Send個Voice message話畀佢聽：『真係好多謝你！真係填得非常非常之好！』」她更分享和Wyman短訊期間的小趣事：「咁多年嚟，我同Wyman嘅溝通，呢十年可能都係一、兩次。我轉咗新電話號碼後，第一次Message佢，我用文字，佢Send語音，傾到咁上下，佢Send咗一個Message，都幾搞笑，佢話：『Gin呀，你介唔介意Send個語音俾我呀？我想Make sure真係你。因為我冇呢個電話號碼……』哈哈，佢驚其他人扮我，我就笑咗出嚟，我話：『係我呀係我呀，放心放心。』哈哈。」

Gin表示對歌曲抱有很多期望，因為這次重新出發，有一個新的機會重整自己：「今次最想Achive嘅嘢係『突破』，要畀大家煥然一新嘅感覺。向住呢個大方向搵歌，自己都幾肯定係想要一首快歌作為第一Plug。」MV方面，Gin以四個造型上陣，她最喜歡的是黑西裝「Hunter Gin」：「頭髮都經過好多次處理，漂咗染咗四、五次，坐咗幾十個鐘先有呢個效果。我好鍾意呢個Character『Hunter Gin』，佢會消滅所有唔好嘅我、唔同嘅Gin，令到我可以重生，變成更好嘅自己。」

為這首跳唱歌，Gin每日花三至四小時練舞：「到依家係有信心去做每一個動作，成個過程好唔容易，但係我好Enjoy，雖然我好鍾意跳舞，但唔係由細去學，所以我要將勤補拙。」Gin自爆初做Gym時心跳達140左右便會感到頭暈，後來慢慢適應，之後就算做劇烈運動，心跳到180多都沒問題，應付自如。