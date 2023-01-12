許廷鏗演唱會被老竇寸賺得少　林愷鈴學士畢業可投入拍戲

歌手許廷鏗今日出席活動，2023年才開始十幾天，他密密出活動，被指賺錢過肥年？他笑言只是填債，因為之前演唱會製作不惜工本，投資好大，自爆被老竇寸，「老竇問我演唱會唔係無得賺嘛？係有賺少少，但賺到又放喺公司投資上，同老竇講回本最少3、5年。（老竇寸你？）佢係寸我，所以嗰日我都少少嬲咗。」他䑁得爸爸只是擔心他，但他不著重回本，只想作品一直流傳下去，笑言可能遲些叫老竇投資他的公司，他知道爸爸來睇騷時好開心，又拍手又跳舞，甚為享受，更落力向朋友推銷他的唱片和個唱門票，笑言：「發覺多咗好多年長歌迷，應該係爸爸嘅朋友。」為了報答父母養育之恩，所以堅持跟家人同住。另外，他早前澄清與鄭欣宜傳緋聞只屬煙幕，換來欣宜爆「真愛論」示愛，他聞言即講笑說：「原來真愛一直喺身邊，咁我都係真愛啦？欣宜做正印，就算將來結婚欣宜都地位不變。」

藝人林愷鈴去年港大建築系學士畢業，今日她出席活動時透露正打算兼讀英國文學碩士課程，稱去年大學最後一年，同時要開兩部戲，十分辛苦，笑言現在畢業終於做全職演戲，可以正式講；「我係一個演員。」正在拍攝ViuTV劇《冰上火花》的她，今早06才收工，戲中她飾演游泳健將，但沒有性感比堅尼演出，「因為運動員唔會着比堅尼比賽，覺得劇情要合理，靚都好緊要，我無時間操Fit，要再操好啲先得，所以今次係着標準一件頭。」劇中她與MIRROR 嘅Ian和柯煒林（Will)陷入三角戀，劇情相當吸引。透露有場落海游夜水，近日天氣寒冷，都擔心冷親。

早前Will練習時「爆缸」，眉角留下疤痕，她稱無礙拍攝進度，反而導演將疤痕加深，以突出做運動員會經常受傷。她早前往探班，穿上全副套裝上陣，走上冰上體驗曲棍球，她說今次拍劇好開心，特別伙食好好，「佢哋啲粉絲應援美食好豐富，有雞髀、沙律，平時開工我會瘦，但呢套反而肥咗少少。」