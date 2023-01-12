Do姐公布好消息　PS5大貨1.13到港！

PlayStation 5推出以來一直缺貨，買機只有兩個方法，不是抽籤靠運氣，就是捱炒價買貴機，苦了一眾Game迷！經過萬長等待，廠方終於解決缺貨問題，宣布現貨將於1月13日起於全線PlayStation Authorized Dealer及特許經銷商發售，玩家毋須預訂即買即玩！而為隆重其事，廠方更特別邀請Do姐（鄭裕玲）拍攝最新宣傳照，透過「The Wait is Over」字樣的藍色皮褸，傳達「等待已經終結」的訊息，將好消息帶給一眾Game迷！

另外，為配合新春即將來臨，廠方同期推出「玩轉新一年」賀年活動，並分兩部分舉行。「PS5開運大禮」即日至2月10日舉行，凡購買PS5或PS5數位版主機，75位幸運兒將有機會贏取總值超過15萬的豐富獎品，當中包括HK$7,800豐澤現金禮券及$3,900HKTV Shop電子購物禮券等。另一個「新春大捉福」活動則由1月22日至2月5日則於PlayStation Store舉行，首100位成功於網上收集神秘祝福錦囊，即可獲贈HK$200 PS Store禮物卡。首10名累積消費金額最高者更可獲終極大獎「電玩終極禮品包」，贏取43吋智能電視及一系列PlayStation產品。

同場加映︰

踏入2023年，Xbox宣布更多大作將陸續加入Game Pass，其中《Monster Hunter Rise》將於1月20日加入，Atomic Heart將於2月21日加入，而《臥龍：蒼天隕落》將於3月3日加入。廠方同步宣布《人中之龍維新！ 極》將於2月22日推出，即日開放預購，預購數位豪華版更可搶先2月18日開玩！