COLLAR成軍1周年砥礪前行　與困難共存揮走黑暗

女團COLLAR今日（12日）慶祝成軍一周年特別舉行巴士巡遊答謝粉絲，8位成員齊腳在天星碼頭出發，經彌敦道去到西九龍文化區草地出席《The Bright Side》新歌記者會。數百粉絲到尖沙咀應援，她們狂派心心答謝，粉絲追星亦考驗腳骨力，不少途步追巴士，有2名男學生粉絲更由尖沙咀一路跑到西九，相當熱血。而對重傷男友李啟言（阿Mo）不離不棄照顧的So Ching不斷有粉絲打氣加油，她表示多謝。

去到西九草地COLLAR以形體劇場表演配襯播出新歌《The Bright Side》，MIRROR紅館演唱會去年發生嚴重意外，令So Ching男友阿Mo重創，經過風雨飄搖，COLLAR走出低俗，在新一年重新出發，新歌有世界就算灰暗，也會留下一扇窗，有保持希望的寓意。

So Ching和Marf手持呼拉圈演出，兩人將呼拉圈穿過對方身體，之後手拖手走出呼垃圈，有帶領So Ching有走出陰霾的意味，但表演時身穿裙子的Day不慎上下失守走光，Gao則對粉絲指這表演是送給大家的禮物，此時此刻只演一次。

COLLAR受訪對於成軍一年，隊長Gao表示很感動，Marf見到有粉絲跑步追巴士支持覺得很有心。講到與So Ching的藝術表演是否有將她帶出陰霾的意思？Marf說：「每個人嘅感受都唔同，對於我嚟講呼拉圈係代表存在恐懼嘅舒適圈，想脫離，但後來發現應該共存，與身邊人一起承擔。」芯駖希望帶出她們會向前行的信息，會將困難、恐懼放低，繼續她們的道路。

So Ching說：「呼拉圈代表一路以嚟面對嘅困難，開始時被困難帶住走，雖然走出咗依然畀困難騷擾，所以要認清唔好當局者迷，最後我選擇與困難共存，唔想畀佢影響到我中心嘅思想。」COLLAR指還未知甚麼時候舉行演唱會，但稱與歌曲不足無關：她們說：「本來上年3月添，後來12月，幾時都好都會係最好嘅安排，唔好急。」