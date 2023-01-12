與王菀之愛意戲被Cut　張敬軒裸跑「露」到盡：都係想博攞獎！

張敬軒（軒仔）與老友王菀之（Ivana）攜手合作英皇賀歲電影《超神經械劫案下》，片中除了有爆破、動作及開真槍戲份，還不乏雙方有愛意場口，惟統統被導演硬Cut，雖然可惜，但Ivana卻爆料指軒仔的重口味裸跑場面也相當吸睛。

談到該場戲份，軒仔透露劇組特別圍封2、3畂田地來拍攝，認真大陣仗：「真係識Ivana咁多年，都未試過喺佢面前咁少布，其實又唔只得我除到咁少，仲有魏浚笙同白只（咁大犧牲？）好多時為藝術犧牲都拎到獎，我都係想博攞獎，喺影壇上有所收穫。（露兩點？）好多點，膝頭都有兩點，總之應有盡有。（有冇驚喜？）要睇年齡層，大家睇得韓劇多就係驚嚇。」

相對於軒仔的裸跑，Ivana亦有連場動作戲，笑指做打女非常有型，寄望日後能再接動作片，更表示：「不過要畀我早少少去操練，始終冇郁幾十年，不過今次武指哥哥都讚，一路加我打戲，但一路Cut軒仔啲戲，我都唔好意思講。」更指與軒仔拍攝打戲時，為展現專業一面，二人均棄用護墊，沒料拍攝翌日便報滿瘀痕，相反軒仔卻安然無恙，令其非常無奈，對此軒仔表示：「我用啲骨撼你啲肉，其實我都內傷（覺得自己有潛質做打星？）其實有啲動作戲未開拍，武師已率先拍咗Demo畀我哋睇，睇完會覺得Ivana係可以憑呢套戲拎動作女演員，我成個腦都係楊紫瓊同甄子丹，最後我哋打完出嚟嘅效果係牛池灣楊紫瓊同彩虹甄子丹。」

軒仔更笑指每逢二人拍攝動作戲，即使簡單一下，劇組均安排醫療隊在場守候，為免感到不好意思，也會「幫襯」一番：「話晒人哋一場嚟到，咪坐埋去畀佢哋摔下鐵打酒同黐膠布。」於樂壇成績有目其睹，問到日後可會多接拍電影？軒仔直言兩者相比，唱歌較為舒服：「拍戲真係太辛苦，所以之後只要有時間，每一部香港電影我都會入場支持，電影人好偉大，冇咩時間休息，係有夢想嘅人先去拍戲。」

場地：灣仔駱克道81號