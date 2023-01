出爐金球影后楊紫瓊再獲《演員工會獎》提名

被視為奧斯卡指標的《演員工會獎》昨日(11日)公布提名,出爐金球影后楊紫瓊再憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)獲電影組最佳女主角提名,與《TÁR》的姬蒂班查(Cate Blanchett)、《女戰不敗》(The Woman King)的維奧娜戴維絲(Viola Davis)、《金髮夢露》(Blonde)的Ana de Armas、以及《Till》的Danielle Deadwyler爭獎。楊紫瓊的《奇異女俠玩救宇宙》拍檔關繼威、珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)與Stephanie Hsu亦獲最佳男配角與最佳女配角提名,眾人同時獲最佳群體演出提名。

拍低俗喜劇出身的諧星阿當桑迪拿(Adam Sandler)首次憑《籃兒當搏盡》(Hustle)獲演技提名,與《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)的哥連法奴(Colin Farrell)、《貓王》(Elvis)的Austin Butler、《鯨》(The Whale)的班頓費沙(Brendan Fraser)、以及《Living》的標萊利(Bill Nighy)競逐最佳男主角。

《美國導演工會獎》亦公布提名,《奇異女俠玩救宇宙》雙導演Daniels、《伊尼舍林的女妖》的Martin McDonagh、《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)的史提芬史匹堡(Steven Spielberg)、《TÁR》的Todd Field、以及《壯志凌雲2:獨行俠》(Top Gun: Maverick)的Joseph Kosinski。

另外,日前舉行的《第80屆金球獎》收視只有630萬名觀眾,是史上新低。