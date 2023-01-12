出爐金球影后楊紫瓊再獲《演員工會獎》提名

被視為奧斯卡指標的《演員工會獎》昨日（11日）公布提名，出爐金球影后楊紫瓊再憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）獲電影組最佳女主角提名，與《TÁR》的姬蒂班查（Cate Blanchett）、《女戰不敗》（The Woman King）的維奧娜戴維絲（Viola Davis）、《金髮夢露》（Blonde）的Ana de Armas、以及《Till》的Danielle Deadwyler爭獎。楊紫瓊的《奇異女俠玩救宇宙》拍檔關繼威、珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）與Stephanie Hsu亦獲最佳男配角與最佳女配角提名，眾人同時獲最佳群體演出提名。

拍低俗喜劇出身的諧星阿當桑迪拿（Adam Sandler）首次憑《籃兒當搏盡》（Hustle）獲演技提名，與《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）的哥連法奴（Colin Farrell）、《貓王》（Elvis）的Austin Butler、《鯨》（The Whale）的班頓費沙（Brendan Fraser）、以及《Living》的標萊利（Bill Nighy）競逐最佳男主角。

《美國導演工會獎》亦公布提名，《奇異女俠玩救宇宙》雙導演Daniels、《伊尼舍林的女妖》的Martin McDonagh、《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）的史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、《TÁR》的Todd Field、以及《壯志凌雲2：獨行俠》（Top Gun: Maverick）的Joseph Kosinski。

另外，日前舉行的《第80屆金球獎》收視只有630萬名觀眾，是史上新低。