呂爵安邱士縉獻出第1次　兄弟檔上陣為動畫配音

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley）獻出第1次，首次為動畫配音，並為爆笑動畫《非常貓狗反轉武林》以兄弟檔上陣合作。聲演狗仔阿憨的Edan說：「『阿憨』好可愛，由於電影中只有貓先可以成為武士，所以佢披荊斬棘去到貓嘅國家追夢。我冇『阿憨』咁戇，雖然有時都『戇戇地』，阿憨好似一個充滿好奇心嘅小朋友去追尋夢想咁，我覺得自己同佢嗰份衝勁、同埋向目標前進嘅決心相似。今次係我第1次同同團嘅兄弟配音，加上Stanley先配音，我睇住畫面上嘅大肥貓『貓寅』，但聽到嘅係Stanley嘅聲音，感覺相當有趣。」

聲演貓劍客「貓寅」的Stanley，說首次為動畫配音，覺得很神奇：「我收到嘅指示係唔需要刻意扮老聲，用返正常聲就可以，結果效果都唔錯。」Edan笑指他是「配音天才，一嚟就掂」，他即說：「開玩笑！」外，又認為自己有捨己為人的精神，不介意蝕底，Edan即笑問：「蝕咗咩底，我都係喎咁啱。」至於陳欣妍則聲演貓咪「小棉花」，她說很開心能再次為動畫配音：「我好喜歡配音，因為我喺屋企都係用卡通聲說話。」

配音後三人都有所啟發，Stanley說動畫中的世界原本只有貓才能成為劍客，但狗仔「阿憨』卻要挑戰這個規矩，說明只要肯努力，任何挑戰都可迎難而上，Edan說：「我認為首先唔應該以貌取人，要真正認識同了解一個人先去作出判斷。」陳欣妍則說：「唔好在意人哋嘅想法或睇法，只要自己有信念就努力去做，總有一日會夢想成真。」