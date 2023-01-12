乙陽葵 自摸I奶保彈性

打麻雀要識自摸，估唔到做寫真偶像都要頻頻自摸，講緊嘅係透過自摸心口，令對奶Keep住堅挺有彈性，呢招係咪有效好難講，但至少有巨乳女優真係咁做，佢就係今年20歲嘅乙陽葵。

真材實料

胸大唔一定靚！只要望吓日本嘅寫真界同AV界，你就會發現有啲巨乳女優對波全無美感可言，一係就硬繃繃，一係就過度下垂……至於今日為大家介紹嘅乙陽葵，心口有對高質I奶，絕對可以放心追捧。曾自稱為「香川縣最年輕寫真偶像」嘅葵妹，相貌討好，笑容甜美，夠晒條件喺寫真界立足，而最重要嘅係佢嘅身材好鬼正，波大腰幼，肌膚嫩白，特別係上圍大得嚟夠挺，而且胸形會因應唔同衣着、動作而變形，明顯係天然靚波冇添加，呢啲咪叫真材實料囉！

每日自摸

葵妹喺2022年於雜誌登場，之前曾為前景感到迷惘，試過喺網上問人有咩職業適合佢，後來有人鼓勵佢去藝能事務所試鏡，結果成功投身寫真界。葵妹又表示，以前諗住做勞動基準監督官，工作性質類似本港嘅勞工處，負責保障勞工權益，大個女之後就希望做香川縣嘅縣知事，為家鄉創造美好環境。有遠大目標係好事，但佢明白要實現理想仲有好長嘅路要行，所以家陣會專心打好寫真女優呢份工。

為咗令自己最大嘅賣點，即心口對I奶保持良好狀態，葵妹話每日都會自我按摩一番，睇番佢啲寫真作品，似乎效果都唔錯喎！