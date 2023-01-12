陳若思自爆曾向蘇民峰拜師：佢出嘅書我都有買！

倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、黃嘉雯（Carmaney）及陳國麟（Doniven）主持的J2節目《開壇》，將在明晚（13日）播出。堪虞學家蘇民峰會在節目中開班教授風水命理，每4集會有1次小考，得分最高的主持可以跟他外出實習。

Amber一直是蘇民峰的粉絲，她接受訪問時說︰「未上堂之前，其實我自己都有上網睇人哋講風水，我係師傅粉絲，差不多佢出嘅書我都有買。」她說暫時學了基本家居布局，已學懂找出家居的五鬼（衰位）、六煞（桃花位）以及天醫（財位）的方位，她更猶如風水大師上身的說：「依家基本都仲係（行緊）八運，所以淨係睇東南同西北兩個方位都夠，門向東南或者西北就旺丁同旺財。」她自爆曾向蘇民峰拜師：「不過佢話依家咪教緊我哋囉，其實都有諗過學曉之後，第時可以搵食。依家都係幫屋企同親人睇先啦。」

對於在節目中開課，身為學霸的Carmen當然冇難度，她接受訪問時謙虛的說：「學霸唔敢當，新一季要考試，都鍾意呢種模式，喜歡邏輯推理，不嬲考試都冇壓力。中學時期對唔明嘅事會好想知點解，每事問所以同學都叫我『煩煩』，不過冇惡意嘅。」而Doniven則說希望學成後，可以為自己看風水，他說︰「之前有學過八字算命，都有諗過第時業餘幫人哋算命。」