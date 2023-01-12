索女打氣團 深宵玩色誘

點解四仔咁鍾意出動「啦啦隊女郎」作生招牌？理由唔難理解，演得呢類角色嘅脫星都係青春美麗，活力十足，加上玩埋制服誘惑，足以令男士想入非非，試問四仔迷又點會唔Buy呢？

慾火難耐

以啦啦隊為題材嘅四仔拍咗咁多，點先會有新意？咁就要睇吓片廠Web Young嘅表演喇！呢套《Clash Of The Cheerleaders》由Lily Larimar、Coco Lovelock、Kylie Rocket等多位脫星演出，故事講述呢班啦啦隊女郎勁鹹濕，各自有暗戀對象，結果喺啦啦隊比賽嗰日，慾火終於按捺不住，有人喺更衣室曳曳，有人索性玩車震，呻吟聲此起彼落，令四仔迷睇得勁興奮。

嬌娃發姣

啦啦隊題材之所以咁受四仔迷歡迎，好明顯關制服誘惑事，由New Sensations推出嘅四仔作品《Cheerleaders In Heat》，正好說明呢一點。影片由Paul Woodcrest同Eddie Powell兩大四仔名導主理，雖然內容離不開女追男、男追女嘅橋段，但參演嘅脫星陣容好強橫，包括Mia Kay、Coco Lovelock、Leana Lovings等等，個個都係青春無敵嘅俏嬌娃，仲要着上無比誘人嘅啦啦隊制服，相信一眾男士都會睇到心郁郁。

另類揭秘

喺四仔世界見到嘅啦啦隊女郎，性感誘人，嚟到現實生活又係咪一樣呢？四仔片廠Girlfriends Films特別炮製咗呢套偽揭秘式作品《Cheer Squad Sleepovers #37》，滿足吓大家嘅好奇心。據導演B. Skow解釋，影片模仿紀錄片嘅拍攝方法，先同Aubree Valentine、Gracie Gates、Harlow West等脫星扮演嘅啦啦隊女郎進行專訪，分享平日嘅性生活有幾荒唐，之後鏡頭一轉，就將佢哋嘅情慾生活拍出嚟。劇情有趣加上製作高質，令呢套四仔唔止帶嚟官能刺激，仲變得極具娛樂性。