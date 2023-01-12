前港姐胡家惠前夫偷食被啞忍　堅決離婚爭撫養權幾乎自殺

由女星連詩雅主持的J2節目《因為愛情》，今晚（12日）及明晚（13日）播出的單元主角，是2002年港姐季軍胡家惠（Cathy），分享前夫偷食致離婚及有情緒病、曾想輕生，現在再找到另一段幸福的心情。Cathy2011年結婚，懷上第二胎時，靠一張附屬卡揭發當時的丈夫有外遇，初時她為了女兒選擇啞忍，最終對方不但一再無理剝削，並聲言既不想離婚，又不想跟第三者斬纜，Cathy說：「佢話：『我同你已經冇晒愛情，不過我唔捨得你，因為你真係好好呀，你對呢個屋企付出咗好多，好幫得手，我覺得我唔可以冇咗你呢個屋企人。』」

最終Cathy無法啞忍，堅決離婚，並因離婚官司及女兒撫養權等受盡折磨，令情緒低落得多次嘗試自殺，Cathy說：「有一次喺郵輪，突然個情緒嚟得好緊要，當時打緊撫養權官司，佢（前夫）話唔畀個女跟我，我直情癲咗，我當時使走咗屋企人同兩個女，閂咗房個露台門同窗簾，走咗去露台出面，隻腳企咗出去出面，準備跳落去，突然之間我個女入嚟，係咁喊住叫媽咪，我個心就好實。」

Cathy說最令她感到震撼的，是當時三歲的女兒為她出頭，保護她免再受傷害，Cathy說：「佢見到爹哋返到屋企鬧我，我喺度喊，佢就指住爹哋話：『我要你離開呢個屋企！因為我唔想你再鬧媽咪，你返去自己屋企啦！』然後佢走埋嚟攬住我，叫我挨落佢膊頭度話：『媽咪，你唔好再理嗰個人（指爸爸），你記住我同妹妹都會好錫你，雖然妹妹仲係BB，但我會教佢。』」

至於明晚（13日）播出的一集，則是Cathy分享如何靠做義工，以及創業，來逐步走出情緒陰霾，更會和現任丈夫阿Man分享相處之道。Cathy再婚，是因阿Man的暖男式無限付出及支持，拍拖期間更同心跨越不少難關，包括「Cancer疑雲」，還有Cathy背部因嚴重凍傷，有段時間失去自理能力，連沖涼也要等阿Man代勞。身為主持的連詩雅坦言拍攝完《因為愛情》後，對愛情有了新的看法。