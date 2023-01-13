【是日通勝】

農曆十二月廿二

壬寅年 癸丑月 辛未日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：破屋、壞垣

忌：大事勿用

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：14、31、36

幸運顏色：金、白

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：求財忌不擇手段，勿讓自己變得財迷心竅。

金牛座：整體運勢不錯，但處理感情問題勿掉以輕心。

雙子座：事業運稍遜，謹記安守本分，正視溝通問題。

巨蟹座：財運一般，投資要量力而為，切忌盲目跟風。

獅子座：財運好到極，勿只顧享樂，謹記積穀防饑。

處女座：得到幸運之神眷顧，沒有甚麼事情要操心。

天秤座：慎防體重超標，忌暴飲暴食，以免健康受損。

天蠍座：運勢不過不失，不跟別人比較就沒有煩惱。

人馬座：保持好心情可帶來好運，亂發脾氣冇着數！

山羊座：處理錢銀問題有點糊塗，忌沾手高風險投資。

水瓶座：受人事問題困擾，事業遇阻力，要謹言慎行。

雙魚座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）牛 是非多

鼠：身心狀態不理想，謀事易出現急躁情況。

牛：是日沖煞，有機會跟身邊人爆發小衝突。

虎：運勢處中等水平，但謀事仍需加倍謹慎。

兔：財運不錯，投資可一試，但要謹慎行事。

龍：貴人助力強，事業上遇困難也應付自如。

蛇：抵抗力下降，身體易出問題，注意休息。

馬：桃花運超強，有伴侶者可享受二人世界。

羊：要注意消化問題，別吃過多刺激性食物。

猴：財運及事業運不錯，沒有問題難倒你。

雞：有破財風險，處理大額投資需要謹慎。

狗：求財要量力而行，貪心有可能得不償失。

豬：謀事要保持耐心，遇挫折不應輕言放棄。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

4點改變流年不順

常說最近運氣不太好，頭頭碰着黑，事事不順，不如去找命理師傅批批命盤，卜卜卦象，看個究竟。好了，得知原來是流年不順的原因，那要如何去處理及面對呢？難道就讓運勢一直差落去，一切都是命中注定，不作點挽救嗎？其實不然。先天命運的好壞，後天可以有方法去平衡及改善的，現舉幾項方法供大家參考。

1.一善之心，可解百災，放下自私自利的心態，主動去幫助有需要的人和事，利他利己，心情好，自然運氣好。

2.命中八字用五行來平衡，最好先找命理師傅，按自己命盤的八字，仔細批判五行的盈缺，再從中得取平衡，就可以令本身運勢得以改善。

3.住宅是人的家，人的根本，人的歸宿，所以用風水可以幫助個人，甚至一整個家庭，達到提升運勢及避開災害之效果。

4.修身修心，培養溫文爾雅的興趣，例如太極拳、靜坐、書法等等，將不良的習性除去，隨時保持良善隨和的人生態度，那麼就算面前暫時有所不濟，也都能從容不迫，平淡看之，惡運也會隨之而去。