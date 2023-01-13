罕現內地節目︱唐詩詠大包圍嘗新　變吸金搶手貨

唐詩詠離開無綫後絕對是「大包圍」發展，除了搞舞台劇外，短時間內又拍了2部電影，日前更罕有接拍內地飲食節目，開拓另一市場。她坦言非常感恩，更自爆已有多個廣告落實拍攝，寄望之後有更多新嘗試。

視后唐詩詠去年9月離巢無綫，正式結束近20年的賓主關係。在圈中吃得開的她，於無綫效力多年，不但人緣佳，與公司及外面不少製作單位關係亦相當良好，多年來傳過她會離巢外闖，更曾傳出她會轉投古天樂公司旗下。

其實詩詠多年來劇接劇，就算做到周身傷、免疫系統出事都毫無怨言，去年播出她有份主演的劇集包括《鐵拳英雄》、回歸劇《我的驕傲》、《超能使者》、《白色強人II》及客串演出《美麗戰場》，產量甚高，可見她根本沒有時間接其他工作。現時回復自由身的她，抓緊機會選擇心儀的工作，嘗試多方面發展。除了之前透露過的舞台劇外，她離巢不久已拍了2部電影，分別與謝安琪及梁洛施合作，日前更有機會北上拍攝節目，終可達成心願，作全方位發展。

詩詠早前參與藝人金剛主持的廣東衞視節目《為食神探》，網上亦流傳花絮片段，見他們一行人到深圳拍攝，不但走入超級市場進行掃貨比併，又去到林峯新開的餐廳進行拍攝。今次詩詠罕有地參與內地節目錄製，令網民猜測她有意將重心轉移內地發展，其實她在內地社交平台擁有逾百萬粉絲追蹤，而日前陳展鵬在台慶頒獎禮得獎時感謝她的片段，在內地社交網亦一度成為熱話，可見她在內地大有市場。

昨日（12日）詩詠受訪時，坦言對自己擁有的一切都非常感恩：「因為之前一直有公司照顧，乜嘢都會為我安排晒，離開時我都曾經一度有諗過點算呢？但直至依家所有發生嘅都好開心，之前拍咗2部電影，手頭上亦有啲廣告落實咗，我都傾緊好多唔同嘅嘢，結識咗好多唔同範疇嘅合作夥伴，將會有好多新嘗試，真係好開心。」說到之前於無綫一劇接一劇，根本沒有機會北上發展，之後是否都會多接內地工作？她說：「做到唔同嘅工作，有多啲唔同嘅嘗試係好希望嘅，不過始終去內地需要好多時間，我爸爸年紀大，屋企又有貓貓要我照顧，所以呢啲都係我要認真考慮嘅因素，今次係因為有關單位好有誠意，一直等緊我，終於等到開關。個節目係講廣東美食，我又鍾意食嘢，而且可以同舊同事合作，好開心可以做到過往少做嘅節目。」

胡定欣成商演寵兒

至於曾一度傳出離開無綫，及後跟邵氏簽約的花旦胡定欣及李施嬅，現時發展相當不俗，李施嬅主力於外地發展事業，而定欣亦成功在內地開拓市場，之前邵氏劇集《廉政狙擊》在內地播出時，反應相當不俗，今年邵氏亦會安排她主力北上搵銀，據知她已接了多個商演，還有節目接洽中！