娛圈單打︱成為密友總有愛　親暱合照惹猜疑

能成為密友大概總帶着愛！TVB螢幕情侶洪永城、黃翠如雖然各有家室，前者甚至已有可愛女兒，但網民久不久總會談論他們「友達以上，戀人未滿」的曖昧關係。日前二人出席TVB《萬千星輝頒獎典禮》，翠如BB將他們的親暱翹手合照放上網，結果又引起哄動，外界紛紛認為這對「人妻人夫」有啲嘢喎！

眾所周知，二人相識於微時，一直是旅遊節目最佳拍檔，更有傳洪永城一直暗戀翠如BB，可惜襄王有心，神女無夢，只好退居好友位置。直到二人各自遇上真命天子，翠如BB與蕭正楠結婚，緋聞才漸告平息。

詎料2021年洪永城大婚，翠如忽然感性出Post，洋洋灑灑寫下對洪永城的感受，不僅稱呼他為「笨城」，更罕有大讚對方懂得照顧人，多次義無反顧為她出頭，被網民解讀為「宣示主權」。不問可知，部分睇唔過眼的網民又狂轟翠如是「綠茶婊」、「心機女」、「落人哋老婆面」。

原以為翠如見過鬼怕黑，無謂自招嫌疑，殊不知勇者無懼，翹手合照一出，換不到羨慕，又惹來嫉恨，網民怒斥翠如「消費洪永城」，質問「有冇諗過人哋老婆感受？」究竟是友誼萬歲，還是觀音收兵，只有當事人最清楚，但娛樂圈就是是非圈，作為公眾人物，又是別人的老婆老公，是否應該保持適當距離，以免招人話柄，破壞形象呢？

連洪永城都承認曾有前女友非常介意他與翠如的關係，顯見網民的「有色眼鏡」並非無的放矢。問心，若有女藝人天天跟蕭正楠勾肩搭背稱兄道弟，翠如是否也能大方？