台灣天后蔡依林早前於巡唱「三點盡露」,以鑽石營造「全裸」錯覺的「裸鑽尤物」戰衣上陣,成功一鳴驚人,近日該戰衣的製作過程曝光,再次掀起話題,原來蔡依林先在台灣進行3D身體掃描,再將藍本送往美國交由設計師完成,禮服是以數千片不同顏色的裸鑽亮片拼湊而成,並逐一由師傅親手黏上,透過顏色深淺及疏密排列程度呈現出漸層感,才形成如此逼真的「全裸」立體效果,假可亂真!其實服裝設計師來頭不少,正是曾為美國天后Katy Perry舞台造型的Heather Picchiottino,連Katy Perry亦忍不住親自留言,讚好戰衣:「這可能是我有史以來最愛的禮服(Maybe my fav of all time)」。