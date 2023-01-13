《大宇宙》載譽歸來！譚俊彥談情要講演技

《繽FUN星網》早前找來藝人陶大宇為全新節目《大宇宙》任主持，播出後反應熱烈，近日徇眾要求加推，繼續邀請圈中好友剖白內心世界，打頭陣有視帝譚俊彥（Shaun），之後有染指幕後的黎諾懿，以及桌球界「神奇小子」傅家俊。Shaun大談當初由大銀幕轉戰公仔箱被公然踩戲屎，又拆解撞樣韓星李政宰之謎！

Shaun是邵氏影星狄龍的獨生子，去年憑《換命真相》登上無綫視帝寶座，事業闖高峰，陶大宇透露雙方未認識前，只是從前輩狄龍口中聽聞他常掛在嘴邊的兒子，相識後發現彼此同樣對飲食有研究，每次見面都有聊不完的話題。

談到當年以「星二代」之名加入娛樂園，Shaun坦言父親一直反對他入行，他只好咬緊牙關捱下去，並指當初由影壇轉戰電視圈，曾被導演當面痛斥演技差，令他極為失落。貴為視帝的他曾拍過無數感情戲，大宇問他可有試過「中招」愛上對手？Shaun笑說：「應該喎！如果你嗰吓都冇就入唔到戲，但係你要明白呢個唔係真實嘅你，所以我多數拍完個Ending就會OK。當然都試過要對住個冇乜好感嘅人，每日同佢講好愛你，好考演技嘅。」

無奈回應撞樣

2人分別憑「港版李政宰」及《倒轉地球》人氣登頂，當中有讚有彈，面對負面聲音，大宇不諱言曾有點不快：「因為呢樣嘢已經做咗好耐，只係大家依家先知，如果要鬧早已經鬧咗，唔使等到今時今日。」被指撞樣韓星李政宰的Shaun亦有同感：「其實不嬲都似，啱啱嗰排播《失憶24小時》，我個角色又係做嗰啲，頭髮長又有少少鬚，咁咪撞到正一正，當然李政宰係我嘅學習對象。」